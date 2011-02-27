RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 200к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 941942943944>
Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 23:24

Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну

Ніколи не мав справ з Радабанком. Почитав ваші схвальні відгуки за найнижчий курс. Вирішив відкрити рахунок дистанційно через Дію.

Все авторизувало через Дію, анкету на кредитку заповнив, пароль в застосунку створив, договір на пошту прийшов, заходжу в додаток, а там порожнеча. Нічого. Ані дебетної картки, ані кредитної, жодного розуміння "що далі". Підтримка в Вайбері і Телеграмі тупо не працює. Як потенційний конвертаційний вкладник я взагалі не розумію свій подальший регламент дій. Саме такі застосунки і називають рукожопими. Найбільше бажання це видалити його, а не кошти перекидувати їм.
vkladchiik
 
Повідомлень: 432
З нами з: 30.07.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 23:48

Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну

  vkladchiik написав:порожнеча


вчора так само зробив. сьодні дзвонить "кура" типу чи є якісь питання.
я питаю "бачив повідомлення шо карта відкрита" а чому її нема у застосунку.
відповідь: "карта відкривається протягом 3-х днів". чи шось таке.

мабуть застосунок мав би показать статус "карта на підтвердженні" чи шо
daap
 
Повідомлень: 127
З нами з: 08.01.09
Подякував: 22 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 00:19

  moveton написав:
  flysoulfly написав:максихлопотную миникарусель_50К

За что её так обзывать? Максихлопотная миникарусель была год назад, а теперь те же 50к в месяц, но без движений по.
год назад реально (почти)любая баксобумажка была равноценна.
И дельта была ОГОГО!

А сейчас либо заберешь, что дадут (мотлох), либо продолжишь ходить и терять время.
Ходоки по выносу купленного - это дополнительные люди в очередях у касс.
Короч, оказалось, что год назад отделения с курами поуютней как-то.
flysoulfly
 
Повідомлень: 2641
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1058 раз.
Подякували: 115 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 01:48

  osafly написав:Так и не понял,600грн за что??
В Тасе на выбор можно открыть депо на 3-6-9-12 мес,
с увеличением срока уменьшается комис.
Стандарт 3 мес - это 600грн.
Но при желании можно и 12 мес - 0 грн, допустим если это разово, а не крутить максимально в течении года.
Ссылку на сайт вот здесь уже предоставили.
  osafly написав:И почему в таблице курс выходит 37.08...Ну,понятно что с комиссиями 0.5 и 0.8 курс получается 37.22... % по депо 2%,на выходе 37.08 по итогу...А 600грн расходы сюда что не учли??За что 600грн взимают??
600грн расходы сюда конечно же уже учли.
В примечании есть объяснение комиса 0,8%.
Ранее приводил пример из чего состоит комис офлайна.
В таблице:
0,8% = 0,5%(обмен) + 0,3%(600грн, если срок 3мес).
600грн от 200к - это 0,3%.
FinTech
Аватар користувача
 
Повідомлень: 648
З нами з: 01.10.22
Подякував: 3 раз.
Подякували: 172 раз.
 
Профіль
20
Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 10:25

Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну

  FinTech написав:В Тасе на выбор можно открыть депо на 3-6-9-12 мес,
с увеличением срока уменьшается комис.
Стандарт 3 мес - это 600грн.


откройте другую карту, к примеру "very card", по ней нету этого платежа
YuriiKharkiv
Аватар користувача
 
Повідомлень: 325
З нами з: 18.01.14
Подякував: 132 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 12:33

  YuriiKharkiv написав:
  FinTech написав:В Тасе на выбор можно открыть депо на 3-6-9-12 мес,
с увеличением срока уменьшается комис.
Стандарт 3 мес - это 600грн.

откройте другую карту, к примеру "very card", по ней нету этого платежа
Хотите сказать, что Тас(офлайн) ч-з вери кард комис только 0,5% и итог.курс получается меньше 37,08?
Речь была не за Тас(онлайн), где по курсу 37,40 и без комис, если что.
FinTech
Аватар користувача
 
Повідомлень: 648
З нами з: 01.10.22
Подякував: 3 раз.
Подякували: 172 раз.
 
Профіль
20
Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 13:22

Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну

У банку Львів комісія за конвертацію 0.5% але максимум 500 грн, тобто фінальний курс буде трохи кращим.
denozo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 37
З нами з: 24.02.14
Подякував: 7 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 16:45

Додайте в табличку Юнекс банк також продає онлайн долар курс 37,45
REA 1109
 
Повідомлень: 156
З нами з: 18.07.16
Подякував: 55 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 16:51

Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну

ТАС

По цифрах конверту 200к офлайн:

1. менеджер написав поповнити РАХУНОК на суму 201600.00. Поклав.
2. після оформлення вже бачу в застосунку:
купівля валюти - 199962,30
комісія банку - 999,81
куплено 5414.00 доларів
3. залишок гривні бачу: 637,89
daap
 
Повідомлень: 127
З нами з: 08.01.09
Подякував: 22 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 16:52

Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну

ТАС

завтра вже не буде 2% по конвертдепо
daap
 
Повідомлень: 127
З нами з: 08.01.09
Подякував: 22 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 941942943944>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Клуб 100К - Теребеньки 1 ... 335, 336, 337
uaprofi » Нед 19 бер, 2023 02:10
3361 348265
Переглянути останнє повідомлення
Чет 31 сер, 2023 15:58
FinTech
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 01:07
77 58949
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 07:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 16:38
5 26961
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 01:13
parabot16

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Глобус (793)
31.08.2023 17:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.