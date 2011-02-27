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Почему за 37,89 не был куплен лишний доллар - это нужно менеджера с пристрастием допрашивать. А если с момента оформления депо не прошло хотя бы суток, я бы сохранённым 600 гривням не торопился радоваться. В Востоке я как-то так посмотрел, что депо уже оформлено и чего-то с карты списалось и не вдаваясь в подробности остаток с карты перебросил в другое место. Через два часа мне позвонили и истерично потребовали немедленно вернуть взад потому, что комиссия списывается отдельно и позже и без неё депозит не полноценный.
ну и в баню этот тас, себе только хуже делают, пока еще конкурентов достаточно, в аккорде всех подряд клерки уламывают занести по 50к на онлайн обмен и "сразу снять бакс в кассе". А с альфой история так и не поменялась, даже после онлайн обмена футболят заказывать бакс?
Востаннє редагувалось kuzmich в Чет 31 сер, 2023 18:02, всього редагувалось 1 раз.