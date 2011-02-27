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Клуб 200к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 941942943944
Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 16:55

  Искатель написав:Я передумал. И после того, как ТАСя подняла с 37,20 до 37,40... а гривна уже была на руках... решился и рискнул вложиться в "Альянс" :)

Ой, зря. У него от этого курсовую крышу сорвало. Уже взлетел и курс, а с октября обещают поднять и комис. Лучше бы обанкротился по плану, а то толку от него такого?
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 17:03

Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну

  daap написав:залишок гривні бачу: 637,89

Почему за 37,89 не был куплен лишний доллар - это нужно менеджера с пристрастием допрашивать. А если с момента оформления депо не прошло хотя бы суток, я бы сохранённым 600 гривням не торопился радоваться. В Востоке я как-то так посмотрел, что депо уже оформлено и чего-то с карты списалось и не вдаваясь в подробности остаток с карты перебросил в другое место. Через два часа мне позвонили и истерично потребовали немедленно вернуть взад потому, что комиссия списывается отдельно и позже и без неё депозит не полноценный.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 17:06

  REA 1109 написав:Додайте в табличку Юнекс банк також продає онлайн долар курс 37,45
Онлайн купiвля тут.
Там вже повiдомили про Юнекс.
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 17:44

  daap написав:ТАС

завтра вже не буде 2% по конвертдепо

ну и в баню этот тас, себе только хуже делают, пока еще конкурентов достаточно, в аккорде всех подряд клерки уламывают занести по 50к на онлайн обмен и "сразу снять бакс в кассе".
А с альфой история так и не поменялась, даже после онлайн обмена футболят заказывать бакс?
Востаннє редагувалось kuzmich в Чет 31 сер, 2023 18:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 18:02

  denozo написав:У банку Львів комісія за конвертацію 0.5% але максимум 500 грн, тобто фінальний курс буде трохи кращим.

Отключил показ Убиба, чтоб не путался под ногами.
Львов - 1-е место.
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 18:19

  mustbe написав:Львов

они уже умеют открывать на 200к ?
J
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 18:51

  J написав:они уже умеют открывать на 200к ?

Так, вміють
denozo
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 18:57

  J написав:
  mustbe написав:Львов

они уже умеют открывать на 200к ?


Відкривав сьогодні, все як в таблиці
wolt450
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