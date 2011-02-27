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Клуб 200к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 943944945946>
Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 19:28

Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну

  moveton написав:сохранённым 600 гривням не торопился


так, вже списано. трохи часу тре було
daap
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 20:36

МИНИКАРУСЕЛЬ

Сегодня была обкатана миникарусель. Сдал по 38, а потом купил на кучу родственников в абанке по 37,45 в рамках 50.000 грн. При одной прокрутке в 1300 зелёных, чистый профит 715 грн. Полтора процента в день сами себя не заработают. Купюры в абанке новые номера подряд. Плохо тока шо завтра вводят комиссию за выдачу 0,9% , а это уже не профит, а заработок на пиво.
У мони тоже комис 0,9
Развиваем новую тему миникарусели, у кого выдача без комиса. :wink:
В Раде сегодня обещали на днях прикрутить в приложухе такую возможность.
deneg net
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 20:43

  deneg net написав:Сегодня была обкатана миникарусель. Сдал по 38, а потом купил на кучу родственников в абанке по 37,45 в рамках 50.000 грн. При одной прокрутке в 1300 зелёных, чистый профит 715 грн. Полтора процента в день сами себя не заработают. Купюры в абанке новые номера подряд. Плохо тока шо завтра вводят комиссию за выдачу 0,9% , а это уже не профит, а заработок на пиво.
У мони тоже комис 0,9
Развиваем новую тему миникарусели, у кого выдача без комиса. :wink:
В Раде сегодня обещали на днях прикрутить в приложухе такую возможность.

В абанке с завтрашнего дня комиссия? С валютной карты Жовта?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 20:44

Investor_K
да
deneg net
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 20:45

  deneg net написав:Investor_K
да

И даже не предупредили...
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 20:46

  Investor_K написав:
  deneg net написав:Investor_K
да

И даже не предупредили...

предупредили, было оповещение через иб
deneg net
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 20:56

В отделении говорили, у кого лежали до 1.09. на карте, то снимать без комиссии. Посмотрим завтра
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 20:59

  Игорь Алексеевич написав:В отделении говорили, у кого лежали до 1.09. на карте, то снимать без комиссии. Посмотрим завтра

Це вже краще
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 21:20

  deneg net написав:Игорь Алексеевич
Мне сказали шо комис для всех без исключения. Без комиса тока через депо. Поэтому крутил миникар сегодня и вывел карту в ноль

Ваше отделение А-банка какое-то явно поддельное :mrgreen: :
и инфу клиенту дают не как все остальные,
и главное - в свободном доступе синие , причем, даже не в единичном количестве или с каракулями, а под завязку на всех родственников. :shock: "...миражи, миражи." ©
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 21:47

flysoulfly
у кого миражи, а у кого синие доляры номера поряд и профит на кармане, каждому своё, но завидовать лучше молча :D
deneg net
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