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Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 31 сер, 2023 19:28
moveton написав:
сохранённым 600 гривням не торопился
так, вже списано. трохи часу тре було
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daap
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Додано: Чет 31 сер, 2023 20:36
Сегодня была обкатана миникарусель. Сдал по 38, а потом купил на кучу родственников в абанке по 37,45 в рамках 50.000 грн. При одной прокрутке в 1300 зелёных, чистый профит 715 грн. Полтора процента в день сами себя не заработают. Купюры в абанке новые номера подряд. Плохо тока шо завтра вводят комиссию за выдачу 0,9% , а это уже не профит, а заработок на пиво.
У мони тоже комис 0,9
Развиваем новую тему миникарусели, у кого выдача без комиса.
В Раде сегодня обещали на днях прикрутить в приложухе такую возможность.
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deneg net
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Додано: Чет 31 сер, 2023 20:43
deneg net написав:
Сегодня была обкатана миникарусель. Сдал по 38, а потом купил на кучу родственников в абанке по 37,45 в рамках 50.000 грн. При одной прокрутке в 1300 зелёных, чистый профит 715 грн. Полтора процента в день сами себя не заработают. Купюры в абанке новые номера подряд. Плохо тока шо завтра вводят комиссию за выдачу 0,9% , а это уже не профит, а заработок на пиво.
У мони тоже комис 0,9
Развиваем новую тему миникарусели, у кого выдача без комиса.
В Раде сегодня обещали на днях прикрутить в приложухе такую возможность.
В абанке с завтрашнего дня комиссия? С валютной карты Жовта?
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Investor_K
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Додано: Чет 31 сер, 2023 20:44
Investor_K
да
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deneg net
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Додано: Чет 31 сер, 2023 20:45
deneg net написав:Investor_K
да
И даже не предупредили...
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Investor_K
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Додано: Чет 31 сер, 2023 20:46
Investor_K написав: deneg net написав:Investor_K
да
И даже не предупредили...
предупредили, было оповещение через иб
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deneg net
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Додано: Чет 31 сер, 2023 20:56
В отделении говорили, у кого лежали до 1.09. на карте, то снимать без комиссии. Посмотрим завтра
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Игорь Алексеевич
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1
Додано: Чет 31 сер, 2023 20:59
Игорь Алексеевич написав:
В отделении говорили, у кого лежали до 1.09. на карте, то снимать без комиссии. Посмотрим завтра
Це вже краще
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Investor_K
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Додано: Чет 31 сер, 2023 21:20
deneg net написав:Игорь Алексеевич
Мне сказали шо комис для всех без исключения. Без комиса тока через депо. Поэтому крутил миникар сегодня и вывел карту в ноль
Ваше отделение А-банка какое-то явно поддельное
:
и инфу клиенту дают не как все остальные,
и главное - в свободном доступе синие
, причем, даже не в единичном количестве или с каракулями, а под завязку на всех родственников.
"...миражи, миражи." ©
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flysoulfly
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