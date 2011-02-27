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Клуб 200к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 944945946947>
Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 21:55

Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну

  Investor_K написав:В абанке с завтрашнего дня комиссия? С валютной карты Жовта?

Зробили цільові кошти безкоштовно, нецільові - 0,9%. Вже й лічильник цільових прикрутили... Напевно депозит - цільові.
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Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Чет 31 сер, 2023 22:02, всього редагувалось 3 разів.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 21:57

deneg net з ким треба спати з касиркою чи начальницею відділення? Що засипають синіми папірцями.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 22:09

  alex lem написав:deneg net з ким треба спати з касиркою чи начальницею відділення? Що засипають синіми папірцями.

Спать нужно с женой, чтобы было больше родственников для миникара :D
В моём отделении за последние пару лет только один раз выдали 2006 год
Моню и абанку выдают исключительно синими, не всегда номера подряд, но всегда синими.
Утром зашёл, маякнул шо сегодня нужно будет столько то валюты и всё.
Когда часто хожу, то девочкам шоколадка :wink:
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 22:29

  alex lem написав:deneg net з ким треба спати з касиркою чи начальницею відділення? Що засипають синіми папірцями.

та главное где - в этом ШАПИТО :mrgreen: "номера подряд",
в котором по жизни вообще наличие без заказа больше 1-3 тыс. стареньких баксов - уже СОБЫТИЕ внатуре
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 22:36

  deneg net написав:
  alex lem написав:deneg net з ким треба спати з касиркою чи начальницею відділення? Що засипають синіми папірцями.

Спать нужно с женой, чтобы было больше родственников для миникара :D
В моём отделении за последние пару лет только один раз выдали 2006 год
Моню и абанку выдают исключительно синими, не всегда номера подряд, но всегда синими.
Утром зашёл, маякнул шо сегодня нужно будет столько то валюты и всё.
Когда часто хожу, то девочкам шоколадка :wink:

Утром на сьогодні заказувать валюту в абанці. Вірю, вірю. :wink: :roll:
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 22:43

  flysoulfly написав:
  alex lem написав:deneg net з ким треба спати з касиркою чи начальницею відділення? Що засипають синіми папірцями.

та главное где - в этом ШАПИТО :mrgreen: "номера подряд",
в котором по жизни вообще наличие без заказа больше 1-3 тыс. стареньких баксов - уже СОБЫТИЕ внатуре

Перестаньте уже завидовать, а то новенькие синие купюры слипаются, и тяжело их считать и смеяться над неудачниками
Завтра иду крутить миникар в другую банку, но неудачникам не скажу в какую :P
Можете и дальше себя успокаивать, что синих долларов нигде нет, всё пропало, и вообще вы фсё врёте
deneg net
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 01:27

  alex lem написав:deneg net з ким треба спати з касиркою чи начальницею відділення? Що засипають синіми папірцями.

Підтверджую, так само видали. Спати ні з ким не прийшлось, на жаль чи ні, хто зна.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 09:08

Изменился курс банка Львов с 36.9800 на 37.2300 грн/$ . Разница: +0.2500

Переехал с 1-го места на 7-е
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 09:33

Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну

Изменился курс банка Рада с 37.0370 на 37.1000 грн/$ . Разница: +0.0630

6-е место
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 09:37

  mustbe написав:Изменился курс банка Рада с 37.0370 на 37.1000 грн/$ . Разница: +0.0630
6-е место

опция конвертдепо там в аппке вообще не активна сейчас.
бобик сдох
flysoulfly
 
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