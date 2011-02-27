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alex lem написав:deneg net з ким треба спати з касиркою чи начальницею відділення? Що засипають синіми папірцями.
Спать нужно с женой, чтобы было больше родственников для миникара В моём отделении за последние пару лет только один раз выдали 2006 год Моню и абанку выдают исключительно синими, не всегда номера подряд, но всегда синими. Утром зашёл, маякнул шо сегодня нужно будет столько то валюты и всё. Когда часто хожу, то девочкам шоколадка
alex lem написав:deneg net з ким треба спати з касиркою чи начальницею відділення? Що засипають синіми папірцями.
Спать нужно с женой, чтобы было больше родственников для миникара В моём отделении за последние пару лет только один раз выдали 2006 год Моню и абанку выдают исключительно синими, не всегда номера подряд, но всегда синими. Утром зашёл, маякнул шо сегодня нужно будет столько то валюты и всё. Когда часто хожу, то девочкам шоколадка
Утром на сьогодні заказувать валюту в абанці. Вірю, вірю.
alex lem написав:deneg net з ким треба спати з касиркою чи начальницею відділення? Що засипають синіми папірцями.
та главное где - в этом ШАПИТО "номера подряд", в котором по жизни вообще наличие без заказа больше 1-3 тыс. стареньких баксов - уже СОБЫТИЕ внатуре
Перестаньте уже завидовать, а то новенькие синие купюры слипаются, и тяжело их считать и смеяться над неудачниками Завтра иду крутить миникар в другую банку, но неудачникам не скажу в какую Можете и дальше себя успокаивать, что синих долларов нигде нет, всё пропало, и вообще вы фсё врёте