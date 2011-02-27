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Клуб 200к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 944945946947
Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 09:47

Прибл.на сегодня 37,40 в среднем для каруселей в банках.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 09:59

  alter написав:
  alex lem написав:deneg net з ким треба спати з касиркою чи начальницею відділення? Що засипають синіми папірцями.

Підтверджую, так само видали. Спати ні з ким не прийшлось, на жаль чи ні, хто зна.

Теж учора дали синіми
lara_08
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 10:08

Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну

  mustbe написав:Изменился

доброго. вчора коли був у ТАСі сказали шо від сьогодні не буде 2% відсотків для конвертдепозиту. чи може я не так зрозумів.
daap
 
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