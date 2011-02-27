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Клуб 200к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 943944945946
Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 09:33

Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну

Изменился курс банка Рада с 37.0370 на 37.1000 грн/$ . Разница: +0.0630

6-е место
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 09:37

  mustbe написав:Изменился курс банка Рада с 37.0370 на 37.1000 грн/$ . Разница: +0.0630
6-е место

опция конвертдепо там в аппке вообще не активна сейчас.
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flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 09:47

Прибл.на сегодня 37,40 в среднем для каруселей в банках.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 10:08

Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну

  mustbe написав:Изменился

доброго. вчора коли був у ТАСі сказали шо від сьогодні не буде 2% відсотків для конвертдепозиту. чи може я не так зрозумів.
daap
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 10:29

daap Тільки що дзвонив в ТАС- сказали відсоток з 2 став 0,01.
Позавчора ще було 2. Сам хотів сьогодні нести. Мабуть понесу в Раду і ще кудись))
Востаннє редагувалось rich_121 в П'ят 01 вер, 2023 10:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 10:29

daap

Да, в ТАСе уже 0,01% на 3 мес.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 11:41

  flysoulfly написав:
  mustbe написав:Изменился курс банка Рада с 37.0370 на 37.1000 грн/$ . Разница: +0.0630
6-е место

опция конвертдепо там в аппке вообще не активна сейчас.
бобик сдох

ожив
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 12:09

  flyman написав:
  flysoulfly написав:
  mustbe написав:Изменился курс банка Рада с 37.0370 на 37.1000 грн/$ . Разница: +0.0630
6-е место

опция конвертдепо там в аппке вообще не активна сейчас.
бобик сдох

ожив

через ж...
тобто через раз
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 15:22

  Игорь Алексеевич написав:Прибл.на сегодня 37,40 в среднем для каруселей в банках.

Якщо в середньому,то нагадайте який середній курс ще був по євро за серпень
sens
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