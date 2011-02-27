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Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 01 вер, 2023 09:33
Изменился курс банка Рада с 37.0370 на 37.1000 грн/$ . Разница: +0.0630
6-е место
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mustbe
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 09:37
mustbe написав:
Изменился курс банка Рада с 37.0370 на 37.1000 грн/$ . Разница: +0.0630
6-е место
опция конвертдепо там в аппке вообще не активна сейчас.
бобик сдох
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flysoulfly
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 09:47
Прибл.на сегодня 37,40 в среднем для каруселей в банках.
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Игорь Алексеевич
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 10:08
mustbe написав:
Изменился
доброго. вчора коли був у ТАСі сказали шо від сьогодні не буде 2% відсотків для конвертдепозиту. чи може я не так зрозумів.
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daap
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 10:29
daap Тільки що дзвонив в ТАС- сказали відсоток з 2 став 0,01.
Позавчора ще було 2. Сам хотів сьогодні нести. Мабуть понесу в Раду і ще кудись))
Востаннє редагувалось rich_121
в П'ят 01 вер, 2023 10:31, всього редагувалось 1 раз.
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rich_121
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 10:29
daap
Да, в ТАСе уже 0,01% на 3 мес.
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Jonn
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 11:41
flysoulfly написав:
mustbe написав:
Изменился курс банка Рада с 37.0370 на 37.1000 грн/$ . Разница: +0.0630
6-е место
опция конвертдепо там в аппке вообще не активна сейчас.
бобик сдох
ожив
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flyman
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 12:09
flyman написав: flysoulfly написав:
mustbe написав:
Изменился курс банка Рада с 37.0370 на 37.1000 грн/$ . Разница: +0.0630
6-е место
опция конвертдепо там в аппке вообще не активна сейчас.
бобик сдох
ожив
через ж...
тобто через раз
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flysoulfly
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 15:22
Игорь Алексеевич написав:
Прибл.на сегодня 37,40 в среднем для каруселей в банках.
Якщо в середньому,то нагадайте який середній курс ще був по євро за серпень
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sens
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