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Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 01 вер, 2023 09:33
Изменился курс банка Рада с 37.0370 на 37.1000 грн/$ . Разница: +0.0630
6-е место
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mustbe
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 09:37
mustbe написав:
Изменился курс банка Рада с 37.0370 на 37.1000 грн/$ . Разница: +0.0630
6-е место
опция конвертдепо там в аппке вообще не активна сейчас.
бобик сдох
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flysoulfly
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 09:47
Прибл.на сегодня 37,40 в среднем для каруселей в банках.
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Игорь Алексеевич
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 10:08
mustbe написав:
Изменился
доброго. вчора коли був у ТАСі сказали шо від сьогодні не буде 2% відсотків для конвертдепозиту. чи може я не так зрозумів.
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daap
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 10:29
daap Тільки що дзвонив в ТАС- сказали відсоток з 2 став 0,01.
Позавчора ще було 2. Сам хотів сьогодні нести. Мабуть понесу в Раду і ще кудись))
Востаннє редагувалось rich_121
в П'ят 01 вер, 2023 10:31, всього редагувалось 1 раз.
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rich_121
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 10:29
daap
Да, в ТАСе уже 0,01% на 3 мес.
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Jonn
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 11:41
flysoulfly написав:
mustbe написав:
Изменился курс банка Рада с 37.0370 на 37.1000 грн/$ . Разница: +0.0630
6-е место
опция конвертдепо там в аппке вообще не активна сейчас.
бобик сдох
ожив
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flyman
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 12:09
flyman написав: flysoulfly написав:
mustbe написав:
Изменился курс банка Рада с 37.0370 на 37.1000 грн/$ . Разница: +0.0630
6-е место
опция конвертдепо там в аппке вообще не активна сейчас.
бобик сдох
ожив
через ж...
тобто через раз
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flysoulfly
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 15:22
Игорь Алексеевич написав:
Прибл.на сегодня 37,40 в среднем для каруселей в банках.
Якщо в середньому,то нагадайте який середній курс ще був по євро за серпень
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 19:37
mustbe написав:
Отключил показ Убиба, чтоб не путался под ногами.
Забрал сегодня в Одессе из УБИБ две котлеты. С выдачей протормозили на день, но предупредили, а сегодня прям взмолились, чтобы я именно сегодня и забрал и даже для этого готовы были в отделении после рабочего дня задержаться. Купюры по сравнению с прошлыми разами даже лучше стали: теперь только 2003-2006 г хорошего качества. Сами сказали, когда я принялся купюры разглядывать, что никакого 1996. Поэтому правильно, что убрано из таблицы (с новыми депо таки пока йок), но если это называется "валюту не выдают", то такое нужно ко всем банкам приписывать.
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moveton
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