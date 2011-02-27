moveton написав:

mustbe написав: Отключил показ Убиба, чтоб не путался под ногами. Отключил показ Убиба, чтоб не путался под ногами.

Забрал сегодня в Одессе из УБИБ две котлеты. С выдачей протормозили на день, но предупредили, а сегодня прям взмолились, чтобы я именно сегодня и забрал и даже для этого готовы были в отделении после рабочего дня задержаться. Купюры по сравнению с прошлыми разами даже лучше стали: теперь только 2003-2006 г хорошего качества. Сами сказали, когда я принялся купюры разглядывать, что никакого 1996. Поэтому правильно, что убрано из таблицы (с новыми депо таки пока йок), но если это называется "валюту не выдают", то такое нужно ко всем банкам приписывать.