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Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 01 вер, 2023 19:47
moveton написав: mustbe написав:
Отключил показ Убиба, чтоб не путался под ногами.
Забрал сегодня в Одессе из УБИБ две котлеты. С выдачей протормозили на день, но предупредили, а сегодня прям взмолились, чтобы я именно сегодня и забрал и даже для этого готовы были в отделении после рабочего дня задержаться. Купюры по сравнению с прошлыми разами даже лучше стали: теперь только 2003-2006 г хорошего качества. Сами сказали, когда я принялся купюры разглядывать, что никакого 1996. Поэтому правильно, что убрано из таблицы (с новыми депо таки пока йок), но если это называется "валюту не выдают", то такое нужно ко всем банкам приписывать.
В Киеве не выдают.
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 19:57
mustbe написав:
Изменился курс банка Львов с 36.9800 на 37.2300 грн/$ . Разница: +0.2500
Переехал с 1-го места на 7-е
На 45-е...
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 20:03
nord написав: mustbe написав:
Изменился курс банка Львов с 36.9800 на 37.2300 грн/$ . Разница: +0.2500
Переехал с 1-го места на 7-е
На 45-е...
01.09.2023 20:00 Изменился курс банка Львов с 37.8800 на 37.2300 грн/$ . Разница: -0.6500
01.09.2023 19:02 Изменился курс банка Львов с 37.2300 на 37.8800 грн/$ . Разница: +0.6500
01.09.2023 09:00 Изменился курс банка Львов с 36.9800 на 37.2300 грн/$ . Разница: +0.2500
То у них временное помешательство было.
Прошло довольно быстро
Востаннє редагувалось mustbe
в П'ят 01 вер, 2023 20:09, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 20:04
Аккорд сдулся с выдачей. Кассиры сидят перепуганные и на вопрос какого года есть в кассе, отвечают не уверенно - типа разные есть, пересматривать не будем. Поэтому курс у них для 50тыс. грн. пока в норме, но кто хочет потом синие, то 100 пудов не будет. Готовьтесь забрать 2000г. 2006г. не будут искать и отдавать
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 20:12
Игорь Алексеевич написав:
Аккорд сдулся с выдачей. Кассиры сидят перепуганные и на вопрос какого года есть в кассе, отвечают не уверенно - типа разные есть, пересматривать не будем. Поэтому курс у них для 50тыс. грн. пока в норме, но кто хочет потом синие, то 100 пудов не будет. Готовьтесь забрать 2000г. 2006г. не будут искать и отдавать
Я у них сегодня крутанул 1337$. Выдали 2006. За углом сразу сдал. Навар 415 грн. Просто по дороге попить кофе
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 20:16
flyman
Вас переживе
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 20:18
flyman написав: Игорь Алексеевич написав:
Аккорд сдулся с выдачей. Кассиры сидят перепуганные и на вопрос какого года есть в кассе, отвечают не уверенно - типа разные есть, пересматривать не будем. Поэтому курс у них для 50тыс. грн. пока в норме, но кто хочет потом синие, то 100 пудов не будет. Готовьтесь забрать 2000г. 2006г. не будут искать и отдавать
Готується до Фонду?
Не схоже. Поки норм.
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 20:25
flyman написав:
Готується до Фонду?
Нет до фонда не готовится, но думаю занимаются нач. отделения каким то левоком.
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 22:48
Игорь Алексеевич написав: flyman написав:
Готується до Фонду?
Нет до фонда не готовится, но думаю занимаются нач. отделения каким то левоком.
Причем в других городах тоже
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