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Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 01 вер, 2023 22:50
что то никто про КредитВест не говорит, что он из себя?
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Proofy
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Додано: Суб 02 вер, 2023 03:03
daap написав:
вчора так само зробив. сьодні дзвонить "кура" типу чи є якісь питання.
до речі, мені теж дзвонили і спеціальна прога визначила, що дзвонить "Олярадабанк". Відповів на дзвінок, а в трубці тиша. Застосунок досі порожній.
Плюнув на них і купив ОВДП через Сенс.
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vkladchiik
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Додано: Суб 02 вер, 2023 05:50
Proofy написав:
что то никто про КредитВест не говорит, что он из себя?
Одно отделение в центре Киева. Персонал обучен. Ставки по депозитам всегда были средними. По видимо, туркам понадобилась гривна.
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