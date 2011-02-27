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Клуб 200к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 945946947948
Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 22:50

Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну

что то никто про КредитВест не говорит, что он из себя?
Proofy
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Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 03:03

  daap написав:вчора так само зробив. сьодні дзвонить "кура" типу чи є якісь питання.


до речі, мені теж дзвонили і спеціальна прога визначила, що дзвонить "Олярадабанк". Відповів на дзвінок, а в трубці тиша. Застосунок досі порожній.

Плюнув на них і купив ОВДП через Сенс.
vkladchiik
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 05:50

  Proofy написав:что то никто про КредитВест не говорит, что он из себя?


Одно отделение в центре Киева. Персонал обучен. Ставки по депозитам всегда были средними. По видимо, туркам понадобилась гривна.
nord
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 07:49

Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну

nord написав:... По видимо, туркам понадобилась гривна.
на штраф.)))


Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій (НКЕК) може оштрафувати мобільного оператора "lifecell" за неповну готовність мереж у Рівненській області до 3-добового блекауту.
GALeon
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Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 17:17

  GALeon написав:
nord написав:... По видимо, туркам понадобилась гривна.
на штраф.)))


Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій (НКЕК) може оштрафувати мобільного оператора "lifecell" за неповну готовність мереж у Рівненській області до 3-добового блекауту.

дякую за інформацію, от зимою чекаєм на трьохдобові блекаути (а не 3-6 годин)
flyman
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