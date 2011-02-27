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Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 01 вер, 2023 22:50
что то никто про КредитВест не говорит, что он из себя?
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Proofy
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Додано: Суб 02 вер, 2023 03:03
daap написав:
вчора так само зробив. сьодні дзвонить "кура" типу чи є якісь питання.
до речі, мені теж дзвонили і спеціальна прога визначила, що дзвонить "Олярадабанк". Відповів на дзвінок, а в трубці тиша. Застосунок досі порожній.
Плюнув на них і купив ОВДП через Сенс.
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vkladchiik
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Додано: Суб 02 вер, 2023 05:50
Proofy написав:
что то никто про КредитВест не говорит, что он из себя?
Одно отделение в центре Киева. Персонал обучен. Ставки по депозитам всегда были средними. По видимо, туркам понадобилась гривна.
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nord
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Додано: Суб 02 вер, 2023 07:49
nord написав:... По видимо, туркам понадобилась гривна.
на штраф.)))
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій (НКЕК) може оштрафувати мобільного оператора "lifecell" за неповну готовність мереж у Рівненській області до 3-добового блекауту.
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GALeon
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Додано: Суб 02 вер, 2023 17:17
GALeon написав:
nord написав:... По видимо, туркам понадобилась гривна.
на штраф.)))
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій (НКЕК) може оштрафувати мобільного оператора "lifecell" за неповну готовність мереж у Рівненській області до 3-добового блекауту.
дякую за інформацію, от зимою чекаєм на трьохдобові блекаути (а не 3-6 годин)
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flyman
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Додано: Суб 02 вер, 2023 22:43
flyman написав: GALeon написав:
nord написав:... По видимо, туркам понадобилась гривна.
на штраф.)))
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій (НКЕК) може оштрафувати мобільного оператора "lifecell" за неповну готовність мереж у Рівненській області до 3-добового блекауту.
дякую за інформацію, от зимою чекаєм на трьохдобові блекаути (а не 3-6 годин)
Где деньги Зин?
Сколько выделяли на ремонты с Запада, за сезон можно было подготовиться, но нас готовят к 3х дневным отключениям, нет слов...
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Proofy
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Додано: Суб 02 вер, 2023 22:50
Proofy написав:
Сколько выделяли на ремонты с Запада, за сезон можно было подготовиться, но нас готовят к 3х дневным отключениям, нет слов...
Людям не угодишь. Обнаружили прошлой зимой, что к такому дизастеру не готовы. Вой стоял до небес, что всё разворовано вместо того, чтобы подготовиться. Теперь готовятся. Ноют, что готовиться не надо. Пусть лучше действительно не будет слов?
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moveton
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Додано: Суб 02 вер, 2023 23:07
Proofy написав:
Где деньги Зин?
Сколько выделяли на ремонты с Запада, за сезон можно было подготовиться, но нас готовят к 3х дневным отключениям, нет слов...
НБУ готовит к семидневным
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cohan
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Додано: Суб 02 вер, 2023 23:45
moveton написав: Proofy написав:
Сколько выделяли на ремонты с Запада, за сезон можно было подготовиться, но нас готовят к 3х дневным отключениям, нет слов...
Людям не угодишь. Обнаружили прошлой зимой, что к такому дизастеру не готовы. Вой стоял до небес, что всё разворовано вместо того, чтобы подготовиться. Теперь готовятся. Ноют, что готовиться не надо. Пусть лучше действительно не будет слов?
Не теперь надо готовиться, с весны прошедшей. И обязательно надо было. Вмнсто этого нас подготавливают, что зима будет трудной. Кому интересен плебс...
Востаннє редагувалось Proofy
в Суб 02 вер, 2023 23:50, всього редагувалось 1 раз.
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Proofy
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Додано: Суб 02 вер, 2023 23:47
Goodman написав: Игорь Алексеевич написав: flyman написав:
Готується до Фонду?
Нет до фонда не готовится, но думаю занимаются нач. отделения каким то левоком.
нужно било предложить доплату 10,,,,15 грн за синюю купюру и поучавствовать в левом движении. У Вас же есть "представительские" для спортивного интереса.
ага, предлагайте.Такими темпами с предлагальщиками к следующему лету депозиты за взятки платно будем забирать.
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