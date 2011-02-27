Proofy багато наготуєш, як кругом сидять сексоти і коректувальники.
і вся енерго мережа. це ланцюги приватників.
Під житомиром тричі обстрілювали підстанцію, тільки зроблять, знову летить ракета.
А мощностя они такие. ведрами не переносить.
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Додано: Суб 02 вер, 2023 23:49
Proofy багато наготуєш, як кругом сидять сексоти і коректувальники.
і вся енерго мережа. це ланцюги приватників.
Під житомиром тричі обстрілювали підстанцію, тільки зроблять, знову летить ракета.
А мощностя они такие. ведрами не переносить.
Додано: Нед 03 вер, 2023 09:36
Пришла осень, карусель стоит. Новшества карусели осени 23г. от прошлого года - сдал синие, получил мотлох и его далее обменники не принимают. А если и принимают, то получается карусель в убыток. Да и курс для карусели что в банках, что в обменниках уже не хватает на чашку кофе.
Додано: Нед 03 вер, 2023 09:40
Первопроходцы сняли сливки
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