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Клуб 200к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 946947948949
Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 23:49

Proofy багато наготуєш, як кругом сидять сексоти і коректувальники.
і вся енерго мережа. це ланцюги приватників.
Під житомиром тричі обстрілювали підстанцію, тільки зроблять, знову летить ракета.
А мощностя они такие. ведрами не переносить.
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 09:36

Пришла осень, карусель стоит. Новшества карусели осени 23г. от прошлого года - сдал синие, получил мотлох и его далее обменники не принимают. А если и принимают, то получается карусель в убыток. Да и курс для карусели что в банках, что в обменниках уже не хватает на чашку кофе.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 09:40

  Игорь Алексеевич написав:Пришла осень, карусель стоит. Новшества карусели осени 23г. от прошлого года - сдал синие, получил мотлох и его далее обменники не принимают. А если и принимают, то получается карусель в убыток. Да и курс для карусели что в банках, что в обменниках уже не хватает на чашку кофе.

Первопроходцы сняли сливки
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 13:19

  Investor_K написав:Первопроходцы сняли сливки


да скачек курса тоже был не плох. если у кого сотни мульйонов то может и не успели
а у кого чуток поменьше то крутнули карусель по 38,5 на всю силу.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 13:48

  mephala написав:
  Investor_K написав:Первопроходцы сняли сливки


да скачек курса тоже был не плох. если у кого сотни мульйонов то может и не успели
а у кого чуток поменьше то крутнули карусель по 38,5 на всю силу.

Досить суперечне твердження. Щоб "крутнули карусель по 38,5 на всю силу" треба було вгадати (інше слово важко знайти, ІМХО) майбутнє. На досить суттєвих сумах це майже не можливо. Так особисто почав міняти при курсі 37,9, крайній обмін - 38.4, що міняти ще є, але зараз не бачу сенсу.
VASH
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 13:52

Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну

  VASH написав:але зараз не бачу сенсу.

Кухар пише що нас чекає ревальвація
greenozon
 
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