Proofy багато наготуєш, як кругом сидять сексоти і коректувальники.
і вся енерго мережа. це ланцюги приватників.
Під житомиром тричі обстрілювали підстанцію, тільки зроблять, знову летить ракета.
А мощностя они такие. ведрами не переносить.
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Додано: Суб 02 вер, 2023 23:49
Proofy багато наготуєш, як кругом сидять сексоти і коректувальники.
і вся енерго мережа. це ланцюги приватників.
Під житомиром тричі обстрілювали підстанцію, тільки зроблять, знову летить ракета.
А мощностя они такие. ведрами не переносить.
Додано: Нед 03 вер, 2023 09:36
Пришла осень, карусель стоит. Новшества карусели осени 23г. от прошлого года - сдал синие, получил мотлох и его далее обменники не принимают. А если и принимают, то получается карусель в убыток. Да и курс для карусели что в банках, что в обменниках уже не хватает на чашку кофе.
Додано: Нед 03 вер, 2023 09:40
Первопроходцы сняли сливки
Додано: Нед 03 вер, 2023 13:19
Додано: Нед 03 вер, 2023 13:48
Досить суперечне твердження. Щоб "крутнули карусель по 38,5 на всю силу" треба було вгадати (інше слово важко знайти, ІМХО) майбутнє. На досить суттєвих сумах це майже не можливо. Так особисто почав міняти при курсі 37,9, крайній обмін - 38.4, що міняти ще є, але зараз не бачу сенсу.
Додано: Нед 03 вер, 2023 13:52
Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
Додано: Пон 04 вер, 2023 08:16
Додано: Пон 04 вер, 2023 08:25
Додано: Пон 04 вер, 2023 09:19
greenozon ну да.....
Поштовхом до ревальвації може бути також значне фінансування в рамках допомоги з боку міжнародних валютно-кредитних організацій, оскільки збільшується пропозиція іноземної валюти на міжбанківській валютній біржі.
Додано: Пон 04 вер, 2023 09:26
40 до н.г. не увидим, будем топтаться в районе 37,4-37,80. Вообще у нас теперь несколько курсов,
в обменниках - синие, зелёные, года,
в банках - для каруселей, для 50, курс с улицы.
Есть на сегодня выбор и 38,10 и 37,10
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