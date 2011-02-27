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Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 04 вер, 2023 09:55
Goodman написав:Proofy
багато наготуєш, як кругом сидять сексоти і коректувальники.
і вся енерго мережа. це ланцюги приватників.
Під житомиром тричі обстрілювали підстанцію, тільки зроблять, знову летить ракета.
А мощностя они такие. ведрами не переносить.
Може замість трьох раз було закопати і забетонувати 1 раз?
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