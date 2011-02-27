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Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 04 вер, 2023 12:01
VASH написав: mephala написав: Investor_K написав:
Первопроходцы сняли сливки
да скачек курса тоже был не плох. если у кого сотни мульйонов то может и не успели
а у кого чуток поменьше то крутнули карусель по 38,5 на всю силу.
Досить суперечне твердження. Щоб "крутнули карусель по 38,5 на всю силу" треба було вгадати (інше слово важко знайти, ІМХО) майбутнє. На досить суттєвих сумах це майже не можливо. Так особисто почав міняти при курсі 37,9, крайній обмін - 38.4, що міняти ще є, але зараз не бачу сенсу.
Даже бабки у подъезда знали, что это ситуативный скачок был, вот что так резко погасили пожар - это неожиданно.
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Додано: Пон 04 вер, 2023 12:03
Игорь Алексеевич написав:
Пришла осень, карусель стоит. Новшества карусели осени 23г. от прошлого года - сдал синие, получил мотлох и его далее обменники не принимают. А если и принимают, то получается карусель в убыток. Да и курс для карусели что в банках, что в обменниках уже не хватает на чашку кофе.
Что-то я не понял как у вас карусель в убыток, если обменки принимают? На прошлой неделе +40 коп было прокрутить белыми, синими еще плюс неплохой на мороженое
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Додано: Пон 04 вер, 2023 12:06
Goodman написав:
Поштовхом до ревальвації може бути також значне фінансування в рамках допомоги з боку міжнародних валютно-кредитних організацій, оскільки збільшується пропозиція іноземної валюти на міжбанківській валютній біржі.
А как же требование уйти на гибкий курс?
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Додано: Пон 04 вер, 2023 12:07
Proofy
не в убыток
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Додано: Пон 04 вер, 2023 13:00
Proofy написав:
Даже бабки у подъезда знали, что это ситуативный скачок был, вот что так резко погасили пожар - это неожиданно.
Мова йде не за ситуативний стрибок за який "знали бабки у під'їзду", а за визначення його екстремумів.
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Додано: Пон 04 вер, 2023 13:08
Proofy написав: Goodman написав:
Поштовхом до ревальвації може бути також значне фінансування в рамках допомоги з боку міжнародних валютно-кредитних організацій, оскільки збільшується пропозиція іноземної валюти на міжбанківській валютній біржі.
А как же требование уйти на гибкий курс?
вот сейчас очень гибко гривня на прийомах совсем кончилась
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Додано: Пон 04 вер, 2023 13:10
flysoulfly написав:Proofy
не в убыток
в +0
Не +0, а -0
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