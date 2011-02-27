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Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 04 вер, 2023 22:00
Мне сегодня позвонили из УБИБа (Киевское отделение), что их подкрепили долларами приемлемого качества, и могу забирать свои 2700. Интересно, что когда приехал в отделение, то спросили фамилию, и сверили со списочком. Может, я потому попал в него, что писал несколько дней назад заявление на их дирекцию... Согласно консультации Нацбанка, который якобы не в курсе о трудностях выдачи валюты в УБИБе, и попросил сначала получить от банка письменный отказ с объяснением причин, и уже с письменным отказом обратиться в Нацбанк... Купюры 2003, 2006 годов в хорошем состоянии. Только две синие затертые, одна с печатями, другая 3 мм надорванная. На просьбу заменить эти две, начали вместо них подсовывать еще более страшные. То-есть возможности обмена на практике нет... Начнут ли снова открывать конвертационные депозиты, и когда,- в отделении не знали.
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Сергей Пр
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Додано: Вів 05 вер, 2023 07:56
Сергей Пр написав:
Мне сегодня позвонили из УБИБа (Киевское отделение), что их подкрепили долларами приемлемого качества, и могу забирать свои 2700. Интересно, что когда приехал в отделение, то спросили фамилию, и сверили со списочком. Может, я потому попал в него, что писал несколько дней назад заявление на их дирекцию... Согласно консультации Нацбанка, который якобы не в курсе о трудностях выдачи валюты в УБИБе, и попросил сначала получить от банка письменный отказ с объяснением причин, и уже с письменным отказом обратиться в Нацбанк... Купюры 2003, 2006 годов в хорошем состоянии. Только две синие затертые, одна с печатями, другая 3 мм надорванная. На просьбу заменить эти две, начали вместо них подсовывать еще более страшные. То-есть возможности обмена на практике нет... Начнут ли снова открывать конвертационные депозиты, и когда,- в отделении не знали.
А коли депозит закінчився?
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