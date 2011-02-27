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Клуб 200к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 948949950951
Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 22:00

УБИБ начал выдавать доллары?

Мне сегодня позвонили из УБИБа (Киевское отделение), что их подкрепили долларами приемлемого качества, и могу забирать свои 2700. Интересно, что когда приехал в отделение, то спросили фамилию, и сверили со списочком. Может, я потому попал в него, что писал несколько дней назад заявление на их дирекцию... Согласно консультации Нацбанка, который якобы не в курсе о трудностях выдачи валюты в УБИБе, и попросил сначала получить от банка письменный отказ с объяснением причин, и уже с письменным отказом обратиться в Нацбанк... Купюры 2003, 2006 годов в хорошем состоянии. Только две синие затертые, одна с печатями, другая 3 мм надорванная. На просьбу заменить эти две, начали вместо них подсовывать еще более страшные. То-есть возможности обмена на практике нет... Начнут ли снова открывать конвертационные депозиты, и когда,- в отделении не знали.
Сергей Пр
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 07:56

  Сергей Пр написав:Мне сегодня позвонили из УБИБа (Киевское отделение), что их подкрепили долларами приемлемого качества, и могу забирать свои 2700. Интересно, что когда приехал в отделение, то спросили фамилию, и сверили со списочком. Может, я потому попал в него, что писал несколько дней назад заявление на их дирекцию... Согласно консультации Нацбанка, который якобы не в курсе о трудностях выдачи валюты в УБИБе, и попросил сначала получить от банка письменный отказ с объяснением причин, и уже с письменным отказом обратиться в Нацбанк... Купюры 2003, 2006 годов в хорошем состоянии. Только две синие затертые, одна с печатями, другая 3 мм надорванная. На просьбу заменить эти две, начали вместо них подсовывать еще более страшные. То-есть возможности обмена на практике нет... Начнут ли снова открывать конвертационные депозиты, и когда,- в отделении не знали.


А коли депозит закінчився?
riwalir
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 11:13

  Сергей Пр написав: другая 3 мм надорванная

надорванные вообще брать нельзя, их только на инкассо должны отправлять
kuzmich
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 11:22

А успіх приходить до тих, хто ним вміє ділитись!©

  Игорь Алексеевич написав:Пришла осень, карусель стоит. Новшества карусели осени 23г. от прошлого года - сдал синие, получил мотлох и его далее обменники не принимают. А если и принимают, то получается карусель в убыток. Да и курс для карусели что в банках, что в обменниках уже не хватает на чашку кофе.

Виходить, що знову треба набивати гривневі депостовпці(з поповненням, а деякі і без) на 3-6-9-12міс🤔
Головне - без фанатизму!😁

Але як тут втримаєшся, коли валютна карусель заржавіла і майже не крутиться, а гривнева депокарусель - новенька і змащена :D і весело крутиться - ііііюююххх-хххуууу!!! :D

Тож, треба ще подумати, чи і надалі мені залишати, як є ~ 70%гривнедепо і 30%долародепо, чи зробити 50/50... - чи псіханути і зробити 90/10 дол.депо/грн.депо🤔 :mrgreen:

Тож -
ДумаЮ!
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БагатіЮ! :lol: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 11:28

Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну

  Сергей Пр написав:в УБИБе


як я казав - будуть видавати тим хто галасує. щоб розтягнути задоволення.
так шо ви знаєте шо робити.

не повірите, але в НБУ не знають шо це за банк такий УБІБ - попросили розшифрувати.
daap
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 11:41

  Успіх написав:
  Игорь Алексеевич написав:Пришла осень, карусель стоит. Новшества карусели осени 23г. от прошлого года - сдал синие, получил мотлох и его далее обменники не принимают. А если и принимают, то получается карусель в убыток. Да и курс для карусели что в банках, что в обменниках уже не хватает на чашку кофе.

Виходить, що знову треба набивати гривневі депостовпці(з поповненням, а деякі і без) на 3-6-9-12міс🤔
Головне - без фанатизму!😁

Але як тут втримаєшся, коли валютна карусель заржавіла і майже не крутиться, а гривнева депокарусель - новенька і змащена :D і весело крутиться - ііііюююххх-хххуууу!!! :D

Тож, треба ще подумати, чи і надалі мені залишати, як є ~ 70%гривнедепо і 30%долародепо, чи зробити 50/50... - чи псіханути і зробити 90/10 дол.депо/грн.депо🤔 :mrgreen:

Тож -
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військові військовим ОВДП не довіряють? Самому собі не довіряю
sens
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 11:47

  Успіх написав:
  Игорь Алексеевич написав:Пришла осень, карусель стоит. Новшества карусели осени 23г. от прошлого года - сдал синие, получил мотлох и его далее обменники не принимают. А если и принимают, то получается карусель в убыток. Да и курс для карусели что в банках, что в обменниках уже не хватает на чашку кофе.

Виходить, що знову треба набивати гривневі депостовпці(з поповненням, а деякі і без) на 3-6-9-12міс🤔
Головне - без фанатизму!😁

Але як тут втримаєшся, коли валютна карусель заржавіла і майже не крутиться, а гривнева депокарусель - новенька і змащена :D і весело крутиться - ііііюююххх-хххуууу!!! :D

Тож, треба ще подумати, чи і надалі мені залишати, як є ~ 70%гривнедепо і 30%долародепо, чи зробити 50/50... - чи псіханути і зробити 90/10 дол.депо/грн.депо🤔 :mrgreen:

Тож -
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Набивай, забиратимеш при курсі ПА42
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 11:56

Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну

  flyman написав:Набивай, забиратимеш при курсі ПА42
45....,50.... с весны пишут и пишут... А он на уровне 37 - 38 весит. Уже по второму кругу проценты с грн. дело снимаем с весны. Тогда курс был 37,65 - 37,85 и сейчас тот же самый. И где наш минус в грн. депозитах???
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Вів 05 вер, 2023 12:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 12:07

Птаха щастя завтрашньго дня©)))

  flyman написав:Набивай, забиратимеш при курсі ПА42
Ну... я можу псіханути і в іншу сторону)) 10/90 гривнедепо/доларокарусель :)

Кажу, що ще думаЮ! :)
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 12:18

Має бути все просто!))

  sens написав:військові військовим ОВДП не довіряють? Самому собі не довіряю
Тут зовсім не в довірі справа, а в доступності/зручності самого продукту!
Якщо б ОВДП були б такі доступні/зручні/прості, як депозити - то і я, і всі інші депозитчики - просто б хлинули в ОВДП, замість депо!

А так, особисто я - вже і так придивлявся до ОВДП і сяк - ну не зручні/заплутані... - не подобаються вони мені своєю НЕпростотою!(відносно простоти депозитів)
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