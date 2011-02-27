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Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 05 вер, 2023 12:52
flyman написав: Успіх написав:
Виходить, що знову треба набивати гривневі депостовпці
Набивай, забиратимеш при курсі ПА42
42
Ви куди термометр запхали?
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Додано: Вів 05 вер, 2023 12:57
Сергей Пр написав:
Мне сегодня позвонили из УБИБа (Киевское отделение), что их подкрепили долларами приемлемого качества, и могу забирать свои 2700. Интересно, что когда приехал в отделение, то спросили фамилию, и сверили со списочком. Может, я потому попал в него, что писал несколько дней назад заявление на их дирекцию... Согласно консультации Нацбанка, который якобы не в курсе о трудностях выдачи валюты в УБИБе, и попросил сначала получить от банка письменный отказ с объяснением причин, и уже с письменным отказом обратиться в Нацбанк... Купюры 2003, 2006 годов в хорошем состоянии. Только две синие затертые, одна с печатями, другая 3 мм надорванная. На просьбу заменить эти две, начали вместо них подсовывать еще более страшные. То-есть возможности обмена на практике нет... Начнут ли снова открывать конвертационные депозиты, и когда,- в отделении не знали.
Підскажіть, будь ласка, у якому саме відділенні?
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s17012017
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Додано: Вів 05 вер, 2023 14:23
s17012017 написав: Сергей Пр написав:
Мне сегодня позвонили из УБИБа (Киевское отделение), что их подкрепили долларами приемлемого качества, и могу забирать свои 2700. Интересно, что когда приехал в отделение, то спросили фамилию, и сверили со списочком. Может, я потому попал в него, что писал несколько дней назад заявление на их дирекцию... Согласно консультации Нацбанка, который якобы не в курсе о трудностях выдачи валюты в УБИБе, и попросил сначала получить от банка письменный отказ с объяснением причин, и уже с письменным отказом обратиться в Нацбанк... Купюры 2003, 2006 годов в хорошем состоянии. Только две синие затертые, одна с печатями, другая 3 мм надорванная. На просьбу заменить эти две, начали вместо них подсовывать еще более страшные. То-есть возможности обмена на практике нет... Начнут ли снова открывать конвертационные депозиты, и когда,- в отделении не знали.
Підскажіть, будь ласка, у якому саме відділенні?
У Києві ж працює з клієнтами тільки одне відділення,- на метро Печерська.
riwalir написав:
А коли депозит закінчився?
13.08.
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Сергей Пр
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Додано: Вів 05 вер, 2023 14:32
flysoulfly написав: flyman написав: Успіх написав:
Виходить, що знову треба набивати гривневі депостовпці
Набивай, забиратимеш при курсі ПА42
42
Ви куди термометр запхали?
так секта гривнедепо сидить на трьохмісячних. а за такий строк може що завгодно статися.
поки вони рахують бариші. але це віртуальні бариші. щоб вони стали реальними - то потрібно в бакси знову перейти.
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Додано: Вів 05 вер, 2023 14:44
Успіх написав:
Кажу, що ще думаЮ!
А Ліхсеїч тим часом БАГАТІЄ!
Успіх написав:
Якщо б ОВДП були б такі доступні/зручні/прості, як депозити - то і я, і всі інші депозитчики - просто б хлинули в ОВДП, замість депо!
ДІЯфобія?
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