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Клуб 200к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 949950951952
Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 12:52

  flyman написав:
  Успіх написав:Виходить, що знову треба набивати гривневі депостовпці

Набивай, забиратимеш при курсі ПА42
42 :shock:
Ви куди термометр запхали?
:mrgreen:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 12:57

  Сергей Пр написав:Мне сегодня позвонили из УБИБа (Киевское отделение), что их подкрепили долларами приемлемого качества, и могу забирать свои 2700. Интересно, что когда приехал в отделение, то спросили фамилию, и сверили со списочком. Может, я потому попал в него, что писал несколько дней назад заявление на их дирекцию... Согласно консультации Нацбанка, который якобы не в курсе о трудностях выдачи валюты в УБИБе, и попросил сначала получить от банка письменный отказ с объяснением причин, и уже с письменным отказом обратиться в Нацбанк... Купюры 2003, 2006 годов в хорошем состоянии. Только две синие затертые, одна с печатями, другая 3 мм надорванная. На просьбу заменить эти две, начали вместо них подсовывать еще более страшные. То-есть возможности обмена на практике нет... Начнут ли снова открывать конвертационные депозиты, и когда,- в отделении не знали.

Підскажіть, будь ласка, у якому саме відділенні?
s17012017
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 14:23

  s17012017 написав:
  Сергей Пр написав:Мне сегодня позвонили из УБИБа (Киевское отделение), что их подкрепили долларами приемлемого качества, и могу забирать свои 2700. Интересно, что когда приехал в отделение, то спросили фамилию, и сверили со списочком. Может, я потому попал в него, что писал несколько дней назад заявление на их дирекцию... Согласно консультации Нацбанка, который якобы не в курсе о трудностях выдачи валюты в УБИБе, и попросил сначала получить от банка письменный отказ с объяснением причин, и уже с письменным отказом обратиться в Нацбанк... Купюры 2003, 2006 годов в хорошем состоянии. Только две синие затертые, одна с печатями, другая 3 мм надорванная. На просьбу заменить эти две, начали вместо них подсовывать еще более страшные. То-есть возможности обмена на практике нет... Начнут ли снова открывать конвертационные депозиты, и когда,- в отделении не знали.

Підскажіть, будь ласка, у якому саме відділенні?

У Києві ж працює з клієнтами тільки одне відділення,- на метро Печерська.
  riwalir написав: А коли депозит закінчився?

13.08.
Сергей Пр
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 14:32

  flysoulfly написав:
  flyman написав:
  Успіх написав:Виходить, що знову треба набивати гривневі депостовпці

Набивай, забиратимеш при курсі ПА42
42 :shock:
Ви куди термометр запхали?
:mrgreen:


так секта гривнедепо сидить на трьохмісячних. а за такий строк може що завгодно статися.
поки вони рахують бариші. але це віртуальні бариші. щоб вони стали реальними - то потрібно в бакси знову перейти.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 14:44

  Успіх написав:Кажу, що ще думаЮ!

А Ліхсеїч тим часом БАГАТІЄ!

  Успіх написав:Якщо б ОВДП були б такі доступні/зручні/прості, як депозити - то і я, і всі інші депозитчики - просто б хлинули в ОВДП, замість депо!

ДІЯфобія?
klug
 
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  #<1 ... 949950951952
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