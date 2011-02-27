Сергей Пр написав:

Мне сегодня позвонили из УБИБа (Киевское отделение), что их подкрепили долларами приемлемого качества, и могу забирать свои 2700. Интересно, что когда приехал в отделение, то спросили фамилию, и сверили со списочком. Может, я потому попал в него, что писал несколько дней назад заявление на их дирекцию... Согласно консультации Нацбанка, который якобы не в курсе о трудностях выдачи валюты в УБИБе, и попросил сначала получить от банка письменный отказ с объяснением причин, и уже с письменным отказом обратиться в Нацбанк... Купюры 2003, 2006 годов в хорошем состоянии. Только две синие затертые, одна с печатями, другая 3 мм надорванная. На просьбу заменить эти две, начали вместо них подсовывать еще более страшные. То-есть возможности обмена на практике нет... Начнут ли снова открывать конвертационные депозиты, и когда,- в отделении не знали.