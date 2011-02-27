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Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 05 вер, 2023 17:59
flysoulfly написав: asti написав:
Аваль тоже пока не играет в быструю;
только депо на 3 месяца но 37,43, что на фоне всяких Аккордов по 37,39 весьма неплохо учитывая то, что Райф отдает в основном синими))
так понятно, что 200К по 37,39 на 3 мес в Аккорд теперь и не понесут, по крайней мере, в тех былых количествах. Перегнули они с таким курсом, маркетолухи.
Аваль працює з кацапами.
А хто яким мотлохом буде видавати через три місяці невідомо.
Акорд вже зараз мотлох, приват та укргаз - 1996 only
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sergey_sryvkin
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Додано: Вів 05 вер, 2023 18:47
sergey_sryvkin написав:
Аваль працює з кацапами.
А хто яким мотлохом буде видавати через три місяці невідомо.
Акорд вже зараз мотлох, приват та укргаз - 1996 only
аваль дает норм деньги а не мотлох.
насчет аккорда не согласен, зависит от отделения, во всяком случае мне давали 2006 и без штампов.
Приват - надо поездить чтоб найти бумажки в хорошем состоянии, опять же в одном отделении жуткий мотлох, в другом бывают находятся норм
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kuzmich
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Додано: Вів 05 вер, 2023 19:15
Аваль интересен у кого один паёк в пол года. У них 400тыс. без финомена заявлено в мес., а оказывается могут через 4 мес. потребовать дэку.
А вообще грн. дело интересней и прибыльней оказалось. Да и сейчас ещё 18-19% то лучше в грн., а потом есть отходы или карусель или 50тыс. Как показал опыт с марта, то тогда был курс в среднем 37,70 и сейчас тот же самый. грн., дело приносит больше дохода, чем карусель и можно прыгать сейчас в 50 тыс.
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Игорь Алексеевич
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