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sergey_sryvkin написав:Аваль працює з кацапами. А хто яким мотлохом буде видавати через три місяці невідомо. Акорд вже зараз мотлох, приват та укргаз - 1996 only
аваль дает норм деньги а не мотлох. насчет аккорда не согласен, зависит от отделения, во всяком случае мне давали 2006 и без штампов. Приват - надо поездить чтоб найти бумажки в хорошем состоянии, опять же в одном отделении жуткий мотлох, в другом бывают находятся норм
Аваль интересен у кого один паёк в пол года. У них 400тыс. без финомена заявлено в мес., а оказывается могут через 4 мес. потребовать дэку. А вообще грн. дело интересней и прибыльней оказалось. Да и сейчас ещё 18-19% то лучше в грн., а потом есть отходы или карусель или 50тыс. Как показал опыт с марта, то тогда был курс в среднем 37,70 и сейчас тот же самый. грн., дело приносит больше дохода, чем карусель и можно прыгать сейчас в 50 тыс.
sens написав:військові військовим ОВДП не довіряють? Самому собі не довіряю
Тут зовсім не в довірі справа, а в доступності/зручності самого продукту! Якщо б ОВДП були б такі доступні/зручні/прості, як депозити - то і я, і всі інші депозитчики - просто б хлинули в ОВДП, замість депо!
А так, особисто я - вже і так придивлявся до ОВДП і сяк - ну не зручні/заплутані... - не подобаються вони мені своєю НЕпростотою!(відносно простоти депозитів)
sergey_sryvkin наскільки я зрозумів - у банкнот 1996 року відсутня щонайменше одна з сисеґтем захисту які додали в більш пізні банкноти. А тому 1996 рік не всіма детекторамм визначаються як справжня банкнота а тому потребує додаткового дослідження. Тому в принципі праві ті хто каже що 1996 гірший ніж пізніші відпустки бо він гірше захищений. Але це зовсім не значить що такі банкноти мають прийматись дешевше, бо вартість банкнот в принципі має визначатися їх номіналом а вона однакова що у 1996, що у 2006, що у 2017. Але на жаль в Україні на вартість валютообміну наразі визначальними є інші чинники ніж номінал