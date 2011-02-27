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Клуб 200к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 951952953954>
Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 17:59

  flysoulfly написав:
  asti написав:Аваль тоже пока не играет в быструю;
только депо на 3 месяца но 37,43, что на фоне всяких Аккордов по 37,39 весьма неплохо учитывая то, что Райф отдает в основном синими))
так понятно, что 200К по 37,39 на 3 мес в Аккорд теперь и не понесут, по крайней мере, в тех былых количествах. Перегнули они с таким курсом, маркетолухи.

Аваль працює з кацапами.
А хто яким мотлохом буде видавати через три місяці невідомо.
Акорд вже зараз мотлох, приват та укргаз - 1996 only
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 18:47

  sergey_sryvkin написав:Аваль працює з кацапами.
А хто яким мотлохом буде видавати через три місяці невідомо.
Акорд вже зараз мотлох, приват та укргаз - 1996 only

аваль дает норм деньги а не мотлох.
насчет аккорда не согласен, зависит от отделения, во всяком случае мне давали 2006 и без штампов.
Приват - надо поездить чтоб найти бумажки в хорошем состоянии, опять же в одном отделении жуткий мотлох, в другом бывают находятся норм
kuzmich
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 19:15

Аваль интересен у кого один паёк в пол года. У них 400тыс. без финомена заявлено в мес., а оказывается могут через 4 мес. потребовать дэку.
А вообще грн. дело интересней и прибыльней оказалось. Да и сейчас ещё 18-19% то лучше в грн., а потом есть отходы или карусель или 50тыс. Как показал опыт с марта, то тогда был курс в среднем 37,70 и сейчас тот же самый. грн., дело приносит больше дохода, чем карусель и можно прыгать сейчас в 50 тыс.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 21:07

  Успіх написав:
  sens написав:військові військовим ОВДП не довіряють? Самому собі не довіряю
Тут зовсім не в довірі справа, а в доступності/зручності самого продукту!
Якщо б ОВДП були б такі доступні/зручні/прості, як депозити - то і я, і всі інші депозитчики - просто б хлинули в ОВДП, замість депо!

А так, особисто я - вже і так придивлявся до ОВДП і сяк - ну не зручні/заплутані... - не подобаються вони мені своєю НЕпростотою!(відносно простоти депозитів)

Доступніші і зручніші, чим депозити.
https://fi202x.blogspot.com/2023/08/sense-superapp-sens.html
Як варіант.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 22:08

  kuzmich написав:
  sergey_sryvkin написав:Аваль працює з кацапами.
А хто яким мотлохом буде видавати через три місяці невідомо.

аваль дает норм деньги а не мотлох.

Сьогодні дає завтра не дає
Місяць тому всі банки давали гарні банкноти, проблем не було. Зараз кругом або 96 або плісняві
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 22:16

  sergey_sryvkin написав:
  kuzmich написав:
  sergey_sryvkin написав:Аваль працює з кацапами.
А хто яким мотлохом буде видавати через три місяці невідомо.

аваль дает норм деньги а не мотлох.

Сьогодні дає завтра не дає
Місяць тому всі банки давали гарні банкноти, проблем не було. Зараз кругом або 96 або плісняві

Звідки вони взялися?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 22:24

  Investor_K написав:
  sergey_sryvkin написав:Місяць тому всі банки давали гарні банкноти, проблем не було. Зараз кругом або 96 або плісняві

Звідки вони взялися?

Важко сказати. Нашим здається з Дніпра такі привозять.

Мені більш цікаво звідки взялася байка про те що 96 чимось гірші за інші і чому їх почали приймати на гривню дешевше.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 22:58

sergey_sryvkin наскільки я зрозумів - у банкнот 1996 року відсутня щонайменше одна з сисеґтем захисту які додали в більш пізні банкноти. А тому 1996 рік не всіма детекторамм визначаються як справжня банкнота а тому потребує додаткового дослідження. Тому в принципі праві ті хто каже що 1996 гірший ніж пізніші відпустки бо він гірше захищений. Але це зовсім не значить що такі банкноти мають прийматись дешевше, бо вартість банкнот в принципі має визначатися їх номіналом а вона однакова що у 1996, що у 2006, що у 2017. Але на жаль в Україні на вартість валютообміну наразі визначальними є інші чинники ніж номінал
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 00:02

  Alien написав:sergey_sryvkin наскільки я зрозумів - у банкнот 1996 року відсутня щонайменше одна з сисеґтем захисту які додали в більш пізні банкноти. А тому 1996 рік не всіма детекторамм визначаються як справжня банкнота а тому потребує додаткового дослідження.

Тобто 25 років визначалася норм, а місяць тому внєзапно перестала визначатись.
Ну то таке...
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 07:45

  Игорь Алексеевич написав:Аваль интересен у кого один паёк в пол года. У них 400тыс. без финомена заявлено в мес., а оказывается могут через 4 мес. потребовать дэку.
А вообще грн. дело интересней и прибыльней оказалось. Да и сейчас ещё 18-19% то лучше в грн., а потом есть отходы или карусель или 50тыс. Как показал опыт с марта, то тогда был курс в среднем 37,70 и сейчас тот же самый. грн., дело приносит больше дохода, чем карусель и можно прыгать сейчас в 50 тыс.
для кого є сумніви займайтеся 50-150 к в день через безготівкову покупку і готівкову продажу. Потім гривня на депозит на 1 місяць під 15% і далі знову той саме. Все буде добре але займе більше часу ніж купити по 37,4 і продати по 41 в 2022
sens
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