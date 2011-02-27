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Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 06 вер, 2023 07:48
sergey_sryvkin написав: Alien написав:sergey_sryvkin
наскільки я зрозумів - у банкнот 1996 року відсутня щонайменше одна з сисеґтем захисту які додали в більш пізні банкноти. А тому 1996 рік не всіма детекторамм визначаються як справжня банкнота а тому потребує додаткового дослідження.
Тобто 25 років визначалася норм, а місяць тому внєзапно перестала визначатись.
Ну то таке...
Я не писав що такі банкноти не визначаються усіма детекторами. Але ряд детекторів їх так - не сприймає. І саме через відсутність одного з елементів захисту передбаченого для машинного зчитування.
Особисто в минулому місяці вносив в один з великих банків готівкову валюту на рахунок і серед кількох десятків банкнот було 4 шт. 1996 року. Усі 4рахувальна машинка з детектором викинула в карман повернення. Повторна спроба прогнати їх через машинку закінчилась тим самим. Після чого касир подивилась на рік, узяла лупу та подивилась у збільшенні певні елементи захисту. Сказала усе гуд і прийняла.
До речі схожа ситуація свого часу була з одним з номіналів банкнот гривні. Кажуть що проводячи закупівлю захисної стрічки для цього номіналу хтось вирішив "зекономити" і в підсумку купили стрічку яка мала параметри відмінні від оригінальної. Усю партію тих банкнот усі лічильні машинки з детекторами справжності випробовували в карман повернення. НБУ тоді прийшлося розсилати налаштування параметрів для лічильних машин, що вони не контролювали а обходили цей вид захисту. З наступною партією цих банкнот було уже усе гаразд.
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Додано: Сер 06 вер, 2023 07:55
sergey_sryvkin написав: Alien написав:sergey_sryvkin
наскільки я зрозумів - у банкнот 1996 року відсутня щонайменше одна з сисеґтем захисту які додали в більш пізні банкноти. А тому 1996 рік не всіма детекторамм визначаються як справжня банкнота а тому потребує додаткового дослідження.
Тобто 25 років визначалася норм, а місяць тому внєзапно перестала визначатись.
Ну то таке...
десь тиждень тому в пункті обміну "забракували 2 білі сотки"(1996 і 2006)
вчора в укргазі взяли без зайвого слову
рахувальна машина(з функцією детектора)в ПОВі мабудуть дуже нова (пов працює з квітня), що не налаштована "бачити", але білі долари там теж здавав і не раз
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Додано: Сер 06 вер, 2023 08:07
sergey_sryvkin написав: kuzmich написав: sergey_sryvkin написав:
Аваль працює з кацапами.
А хто яким мотлохом буде видавати через три місяці невідомо.
аваль дает норм деньги а не мотлох.
Сьогодні дає завтра не дає
Місяць тому всі банки давали гарні банкноти, проблем не було. Зараз кругом або 96 або плісняві
крайній конверт депо з синіми новими купюрами отримав на початку травня, потім 2 в кінці травня забрав взагалі гривнею на яку купив одну пайку в Аккорді, після 3 міс отримав мотлох(з 2700 забрав 1500 умовно прийнятних), решта 1200 з 27/08 на рахунку
нач. відділення обіцяв в середині вересня, що привезе "нормальні білі купюри" (а до того весь рік майже у всіх банках забирав тільки новісінькі сині)
Питання: куди зникли нові долари? Немає підвозу з США?
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Додано: Сер 06 вер, 2023 08:49
prodigy написав:
куди зникли нові долари? Немає підвозу з США?
Куди зникли ті що вже були в Україні - питання безумовно цікаве. Звичайно частину вивезли за межі країни ВПО, частина осіла у мартасах. Але думаю частка цих факторів не така вже й велика. Вангую що лишився певний трафік на окуповані території. Втім доказів цього не маю.
А щодо підвозу - він безумовно є але від того що умовний ПУМБ завіз емісійні сині зовсім не значить що вони з'являться в умовному аккорді чи мені. Завозять банкноти одиниці банків. Раніше усі у них купували бо не було особливих надходжень до банків ніяких доларів. А була карусель і її потреби необхідно було забезпечувати усім банкам хто залучав таким чином кошти від населення. Але пам'ятаєте що трапилось потім? Правильно НБУ зобов'язав банки приймати усю валюту у якої збереглись ознаки платіжності. А тому весь мотлох який дрімав по матрацах ті закопаних скляних банках - хлинув до банків. А видавати його банкам стало складно. Тому банки виявились у цікавій ситуації - з одного боку у касі долари є але ніхто їх брати не хоче. Закуповувати у такій ситуації нові партії - забороняє власне банківське казначейство - буцімто роздайте ті долари що вже є на залишку а потім будете купувати у пумба нові. Більше того самі хитрозроблених банки вкурили що можна скільки завгодно крутити між своїми відділеннями один і той самий мотлох - клієнти які замовляли готівку у більшості своїй від такого мотлоху відмовляються і перезамовляють знов. А банку від того тільки краще - гроші клієнтів довше лишаються в банку який ними безкоштовно користується. То який сенс йому для цих клієнтів завозити емісійні? Звичайно на наступне замовлення клієнтові буде запропоновано аналогічний мотлох що й попереднього разу. І так по кругу до безкінечності, або поки втомлений клієнт згодиться забрати мотлох - щоправда касир для нього обере самий красивий із наявного мотлоху - з мінімальними ознаками зношення. І вихід з цього замкненого кола мені видається лише один - українці мають стати цивілізованими та врешті решт усвідомити що 100 доларів США хоч сині, хоч зелені - це рівно 100 доларів США, і припинити годувати тих хто заробляє на ажіотажі "хочу сині з номерами підряд". Лише через усвідомлення цього може зникнути підвищений попит на сині після чого вони стануть з'являтись в усіх банках. Бо не стане підгрунтя їх повам купувати і продавати дорожче, залучаючи у свій схематоз банківських працівників які за мзду їм постачають сині. Але як добитись такого рівня свідомості для тих людей що мають курині мізки та ладні переплачувати за колір банкнот - я не уявляю.
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Alien
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Додано: Сер 06 вер, 2023 09:04
1996г. Выдали отличного кач-ва. Банки берут их без проблем, в обменник сдать проблема +100. Поэтому карусель останавливается, т.к. схема банк - обменник - банк нарушена. Что обменники, что банки берут такие купюры практически по одному курсу, даже иногда в банках курс выше бывает, чем предлагает обменник за 1996г..
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Игорь Алексеевич
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Додано: Сер 06 вер, 2023 11:13
Игорь Алексеевич написав:
1996г. Выдали отличного кач-ва. Банки берут их без проблем, в обменник сдать проблема +100. Поэтому карусель останавливается, т.к. схема банк - обменник - банк нарушена. Что обменники, что банки берут такие купюры практически по одному курсу, даже иногда в банках курс выше бывает, чем предлагает обменник за 1996г..
Прийшов сьогодні зняти в Ощадбанку пенсію на касі,бо в банкоматі лише 10000 на день. Дивлюсь курс,купити по 38.05,а продати мені в банк лише по 37.05. Знову converse до ПОВ. Там і гривня і валюта в достатній кількості
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sens
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Додано: Сер 06 вер, 2023 11:22
sens написав: Игорь Алексеевич написав:
1996г. Выдали отличного кач-ва. Банки берут их без проблем, в обменник сдать проблема +100. Поэтому карусель останавливается, т.к. схема банк - обменник - банк нарушена. Что обменники, что банки берут такие купюры практически по одному курсу, даже иногда в банках курс выше бывает, чем предлагает обменник за 1996г..
Прийшов сьогодні зняти в Ощадбанку пенсію на касі,бо в банкоматі лише 10000 на день. Дивлюсь курс,купити по 38.05,а продати мені в банк лише по 37.05. Знову converse до ПОВ. Там і гривня і валюта в достатній кількості
Вот и обменники 96г. прибл по 37,00 и ниже принимают с неохоткой даже хорошего кач-ва купюры, а синие по 37,80 и выше сразу забирают.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Сер 06 вер, 2023 11:31
А где сейчас наилучшие гривневые депо на 1 месяц?
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бульбик
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Додано: Сер 06 вер, 2023 11:39
бульбик написав:
А где сейчас наилучшие гривневые депо на 1 месяц?
Спорт банк 15%. Можно потом вывести без комиссии по СЕПУ более 100тыс грн. и кажется до лимона грн, но только 10 раз в мес. без. комиссии разрешают. Или на карту др. банка до 30тыс. грн и то же 10 раз без комиссии. Сеп на Моно летает за 5 мин.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Сер 06 вер, 2023 11:43
Игорь Алексеевич
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бульбик
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