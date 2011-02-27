Додано: Сер 06 вер, 2023 08:49

prodigy написав: куди зникли нові долари? Немає підвозу з США? куди зникли нові долари? Немає підвозу з США?

Куди зникли ті що вже були в Україні - питання безумовно цікаве. Звичайно частину вивезли за межі країни ВПО, частина осіла у мартасах. Але думаю частка цих факторів не така вже й велика. Вангую що лишився певний трафік на окуповані території. Втім доказів цього не маю.А щодо підвозу - він безумовно є але від того що умовний ПУМБ завіз емісійні сині зовсім не значить що вони з'являться в умовному аккорді чи мені. Завозять банкноти одиниці банків. Раніше усі у них купували бо не було особливих надходжень до банків ніяких доларів. А була карусель і її потреби необхідно було забезпечувати усім банкам хто залучав таким чином кошти від населення. Але пам'ятаєте що трапилось потім? Правильно НБУ зобов'язав банки приймати усю валюту у якої збереглись ознаки платіжності. А тому весь мотлох який дрімав по матрацах ті закопаних скляних банках - хлинув до банків. А видавати його банкам стало складно. Тому банки виявились у цікавій ситуації - з одного боку у касі долари є але ніхто їх брати не хоче. Закуповувати у такій ситуації нові партії - забороняє власне банківське казначейство - буцімто роздайте ті долари що вже є на залишку а потім будете купувати у пумба нові. Більше того самі хитрозроблених банки вкурили що можна скільки завгодно крутити між своїми відділеннями один і той самий мотлох - клієнти які замовляли готівку у більшості своїй від такого мотлоху відмовляються і перезамовляють знов. А банку від того тільки краще - гроші клієнтів довше лишаються в банку який ними безкоштовно користується. То який сенс йому для цих клієнтів завозити емісійні? Звичайно на наступне замовлення клієнтові буде запропоновано аналогічний мотлох що й попереднього разу. І так по кругу до безкінечності, або поки втомлений клієнт згодиться забрати мотлох - щоправда касир для нього обере самий красивий із наявного мотлоху - з мінімальними ознаками зношення. І вихід з цього замкненого кола мені видається лише один - українці мають стати цивілізованими та врешті решт усвідомити що 100 доларів США хоч сині, хоч зелені - це рівно 100 доларів США, і припинити годувати тих хто заробляє на ажіотажі "хочу сині з номерами підряд". Лише через усвідомлення цього може зникнути підвищений попит на сині після чого вони стануть з'являтись в усіх банках. Бо не стане підгрунтя їх повам купувати і продавати дорожче, залучаючи у свій схематоз банківських працівників які за мзду їм постачають сині. Але як добитись такого рівня свідомості для тих людей що мають курині мізки та ладні переплачувати за колір банкнот - я не уявляю.