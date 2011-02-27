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Клуб 200к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 952953954955
Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 11:46

  бульбик написав:Игорь Алексеевич

Спасибо, а ещё?

Кредит-Днепр 13%. А так на мес. в основном карточные есть в банках, со свободным снятием и пополнением. под 5 - 10%
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 11:50

Игорь Алексеевич

Спасибо!
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 11:51

Вот кстати увидел в Раде 13.8 недельный с пролонгацией, неплохо вроде?
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 11:54

  бульбик написав:Спасибо, а ещё?

Пытливые могут выбрать самостоятельно что им наилучшее.
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 11:54

  бульбик написав:А где сейчас наилучшие гривневые депо на 1 месяц?
См.здесь:
1. https://tables.finance.ua/ru/credit_dep ... H&sort=0.1
2. https://minfin.com.ua/deposits/stats
3. https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... =651810082
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