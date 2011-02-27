Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 06 вер, 2023 11:46
бульбик написав: Игорь Алексеевич
Спасибо, а ещё?
Кредит-Днепр 13%. А так на мес. в основном карточные есть в банках, со свободным снятием и пополнением. под 5 - 10%
Игорь Алексеевич
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Додано: Сер 06 вер, 2023 11:50
Игорь Алексеевич Спасибо!
бульбик
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Додано: Сер 06 вер, 2023 11:51
Вот кстати увидел в Раде 13.8 недельный с пролонгацией, неплохо вроде?
бульбик
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Додано: Сер 06 вер, 2023 11:54
бульбик написав:
Спасибо, а ещё?
Пытливые могут
выбрать самостоятельно
что им наилучшее.
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Додано: Сер 06 вер, 2023 11:54
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