Кредит-Днепр 13%. А так на мес. в основном карточные есть в банках, со свободным снятием и пополнением. под 5 - 10%
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Додано: Сер 06 вер, 2023 11:46
Додано: Сер 06 вер, 2023 11:51
Вот кстати увидел в Раде 13.8 недельный с пролонгацией, неплохо вроде?
Додано: Сер 06 вер, 2023 11:54
Пытливые могут
Додано: Сер 06 вер, 2023 11:54
См.здесь:
1. https://tables.finance.ua/ru/credit_dep ... H&sort=0.1
2.
3.
Додано: Сер 06 вер, 2023 14:36
Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
Сдавал в обменку синие доллары так мало того что спросили новые или старые. Так она каждую кюпюру пересматривала а они были идеал.
По старым долларам 2006 в основном принимают без проблем есть хитрые камины на 20 коп ниже принимают. А вот 1996 принимаю или 2 процента или - 100 грн. НБУ писал жалобу так они тупо отписку дали обязаны все принимать а проверить просто по вашему заявлению не имеем права только когда будет проверка общая. Жесть. Типа если много жалоб на них будет только тогда
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