Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 06 вер, 2023 11:46
бульбик написав: Игорь Алексеевич
Спасибо, а ещё?
Кредит-Днепр 13%. А так на мес. в основном карточные есть в банках, со свободным снятием и пополнением. под 5 - 10%
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Додано: Сер 06 вер, 2023 11:50
Игорь Алексеевич Спасибо!
бульбик
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Додано: Сер 06 вер, 2023 11:51
Вот кстати увидел в Раде 13.8 недельный с пролонгацией, неплохо вроде?
бульбик
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Додано: Сер 06 вер, 2023 11:54
бульбик написав:
Спасибо, а ещё?
Пытливые могут
выбрать самостоятельно
что им наилучшее.
moveton
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Додано: Сер 06 вер, 2023 11:54
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Додано: Сер 06 вер, 2023 12:17
бульбик написав: Игорь Алексеевич
Спасибо, а ещё?
ІзібЯнк
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Додано: Сер 06 вер, 2023 14:36
Сдавал в обменку синие доллары так мало того что спросили новые или старые. Так она каждую кюпюру пересматривала а они были идеал.
По старым долларам 2006 в основном принимают без проблем есть хитрые камины на 20 коп ниже принимают. А вот 1996 принимаю или 2 процента или - 100 грн. НБУ писал жалобу так они тупо отписку дали обязаны все принимать а проверить просто по вашему заявлению не имеем права только когда будет проверка общая. Жесть. Типа если много жалоб на них будет только тогда
sl2023x4
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Додано: Сер 06 вер, 2023 17:48
sl2023x4 написав:
Сдавал в обменку синие доллары так мало того что спросили новые или старые.
Сині тепер теж діляться на нові та старі? Типу, у фабричній плівці та ті, що контактували з українським повітрям?
klug
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Додано: Сер 06 вер, 2023 18:08
klug написав: sl2023x4 написав:
Сдавал в обменку синие доллары так мало того что спросили новые или старые.
Сині тепер теж діляться на нові та старі? Типу, у фабричній плівці та ті, що контактували з українським повітрям?
Насправді все простіше - банкноти в певних колах мають таку градацію (по мірі зростання їх цінності):
Підроблені
Не платіжні
Сумнівні
Значно зношені
Зношені
Такі, що перебували в обігу
Емісійні
Alien
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Додано: Сер 06 вер, 2023 18:33
бульбик написав: Игорь Алексеевич
Спасибо, а ещё?
агропросперис 14% и выходящий сэп бесплатный, и с норм кассой
kuzmich
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