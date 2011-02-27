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Клуб 200к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 953954955956
Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 18:53

Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну

правильно понимаю - новая карусель это "продать баксы на ЧР - положить на 1 мес на грн депо - откупиться онлайн"? и на данный момент она дает приблизительно 2% в мес в валюте (24% годовых в валюте), с некоторыми допущением, что не будет резких движений в политике партии

получается чтото вроде гривнедепо с валютным хеджированием
flex123
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 22:06

  flex123 написав:правильно понимаю - новая карусель это "продать баксы на ЧР - положить на 1 мес на грн депо - откупиться онлайн"? и на данный момент она дает приблизительно 2% в мес в валюте (24% годовых в валюте), с некоторыми допущением, что не будет резких движений в политике партии

получается чтото вроде гривнедепо с валютным хеджированием


вибачте, а де у вас виникло 24% річних?

можете показати вашу логіку і калькуляцію?
vkladchiik
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 22:49

Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну

greenozon написав:
  VASH написав:але зараз не бачу сенсу.

Кухар пише що нас чекає ревальвація
Так ось хто під Зеброю пише
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 05:31

  Boundless написав:
greenozon написав:
  VASH написав:але зараз не бачу сенсу.

Кухар пише що нас чекає ревальвація
Так ось хто під Зеброю пише

То Катерина Кухар
Investor_K
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