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Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 06 вер, 2023 18:53
правильно понимаю - новая карусель это "продать баксы на ЧР - положить на 1 мес на грн депо - откупиться онлайн"? и на данный момент она дает приблизительно 2% в мес в валюте (24% годовых в валюте), с некоторыми допущением, что не будет резких движений в политике партии
получается чтото вроде гривнедепо с валютным хеджированием
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flex123
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Додано: Сер 06 вер, 2023 22:06
flex123 написав:
правильно понимаю - новая карусель это "продать баксы на ЧР - положить на 1 мес на грн депо - откупиться онлайн"? и на данный момент она дает приблизительно 2% в мес в валюте (24% годовых в валюте), с некоторыми допущением, что не будет резких движений в политике партии
получается чтото вроде гривнедепо с валютным хеджированием
вибачте, а де у вас виникло 24% річних?
можете показати вашу логіку і калькуляцію?
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vkladchiik
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Додано: Сер 06 вер, 2023 22:49
greenozon написав: VASH написав:
але зараз не бачу сенсу.
Кухар пише що нас чекає ревальвація
Так ось хто під Зеброю пише
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Boundless
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Додано: Чет 07 вер, 2023 05:31
Boundless написав: greenozon написав: VASH написав:
але зараз не бачу сенсу.
Кухар пише що нас чекає ревальвація
Так ось хто під Зеброю пише
То Катерина Кухар
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Investor_K
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