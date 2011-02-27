Додано: Чет 07 вер, 2023 08:50

maniachello написав: vkladchiik написав: flex123 написав: правильно понимаю - новая карусель это "продать баксы на ЧР - положить на 1 мес на грн депо - откупиться онлайн"? и на данный момент она дает приблизительно 2% в мес в валюте (24% годовых в валюте), с некоторыми допущением, что не будет резких движений в политике партии



получается чтото вроде гривнедепо с валютным хеджированием правильно понимаю - новая карусель это "продать баксы на ЧР - положить на 1 мес на грн депо - откупиться онлайн"? и на данный момент она дает приблизительно 2% в мес в валюте (24% годовых в валюте), с некоторыми допущением, что не будет резких движений в политике партииполучается чтото вроде гривнедепо с валютным хеджированием



вибачте, а де у вас виникло 24% річних?



можете показати вашу логіку і калькуляцію? вибачте, а де у вас виникло 24% річних?можете показати вашу логіку і калькуляцію?

Логика, видимо такая (Для удобства в расчет берём условную 1000 долларов):

- покупаем 1000 долларов по курсу 37,40 (37400 грн)

- снимаем 1000 долларов, меняем на грн по курсу 37,80

- получаем 37800 грн

- считаем: 37800/37400=1,01069519 (т.е. 1,06% в месяц, т.е. 12,8% в год)

- повторяем всё в другом банке



На выходе, прокрутив в месяц всего 2 банка, за год получаем 25,7%

(Это без учёта 3-хдневных депозитов и капитализаций) Логика, видимо такая (Для удобства в расчет берём условную 1000 долларов):- покупаем 1000 долларов по курсу 37,40 (37400 грн)- снимаем 1000 долларов, меняем на грн по курсу 37,80- получаем 37800 грн- считаем: 37800/37400=1,01069519 (т.е. 1,06% в месяц, т.е. 12,8% в год)- повторяем всё в другом банкеНа выходе, прокрутив в месяц всего 2 банка, за год получаем 25,7%(Это без учёта 3-хдневных депозитов и капитализаций)

не совсем, я считал если крутить в течении года в 2 банках 1320 дол - в одном банке покупаем валюту онлайн, снимаем на след день, меняем на грн, грн ложим чтобы она не простаивала в другой банк с хорошим %% на месячном грн депо, по окончанию снимаем там грн, в первом банке покупаем валюту онлайн и так целый год. банк 1 и 2 могут совпадать.получилось такая рассчеткавыходит если заниматься этим с 01.09.23 по 19.09.24 и всегда сдавать по 37,9, а онлайн покупать по 37,5, и грн депо всегда под 14, то выходит за 384 дня 28,4 % прибыли, а за 365 дней соответственно 27%.если посчитать что сдаем по 37,8, а грн депо под 10%, то выходит 19% годовых в валюте чистыми.конечно много беготни, но зато минимизация валютных рисков и доходность даже выше чем по через 3 месячные грн депо. И крупные суммы не пристроишь так конечно, или надо много родственников.