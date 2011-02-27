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Клуб 200к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 953954955956
Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 18:53

Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну

правильно понимаю - новая карусель это "продать баксы на ЧР - положить на 1 мес на грн депо - откупиться онлайн"? и на данный момент она дает приблизительно 2% в мес в валюте (24% годовых в валюте), с некоторыми допущением, что не будет резких движений в политике партии

получается чтото вроде гривнедепо с валютным хеджированием
flex123
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 22:06

  flex123 написав:правильно понимаю - новая карусель это "продать баксы на ЧР - положить на 1 мес на грн депо - откупиться онлайн"? и на данный момент она дает приблизительно 2% в мес в валюте (24% годовых в валюте), с некоторыми допущением, что не будет резких движений в политике партии

получается чтото вроде гривнедепо с валютным хеджированием


вибачте, а де у вас виникло 24% річних?

можете показати вашу логіку і калькуляцію?
vkladchiik
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 22:49

Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну

greenozon написав:
  VASH написав:але зараз не бачу сенсу.

Кухар пише що нас чекає ревальвація
Так ось хто під Зеброю пише
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 05:31

  Boundless написав:
greenozon написав:
  VASH написав:але зараз не бачу сенсу.

Кухар пише що нас чекає ревальвація
Так ось хто під Зеброю пише

То Катерина Кухар
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 08:11

vkladchiik
сдаем по 37.9. покупаем онлайн по 37,5, продаем по 37,9, размещаем на депозит в гривне на 1 мес под 14% годовых.
было 1320 дол, получаем 1320*37,9 = 50028 грн, 50028/37,5 = 1334,08 дол
1334,08 дол * 37,9 = 50561 грн
50561 * (1+0,14*1/12*(1-0,18-0,015)) = 51035,85 грн
51035,85 грн / 37,5 = 1360 дол
то есть за 1 мес выходит примерно = 1360 / 1320 = 1,031 дол или 3,1%

но с учетом того что реально цикл всетаки не 1с мес. а немного больше и будут простои связанные с ожиданием лучшего курса, то думаю имеет смысл усредненно посчитать примерно 2% в мес

сейчас попробую посчитать это все на 12 мес
flex123
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 08:18

  vkladchiik написав:
  flex123 написав:правильно понимаю - новая карусель это "продать баксы на ЧР - положить на 1 мес на грн депо - откупиться онлайн"? и на данный момент она дает приблизительно 2% в мес в валюте (24% годовых в валюте), с некоторыми допущением, что не будет резких движений в политике партии

получается чтото вроде гривнедепо с валютным хеджированием


вибачте, а де у вас виникло 24% річних?

можете показати вашу логіку і калькуляцію?

Логика, видимо такая (Для удобства в расчет берём условную 1000 долларов):
- покупаем 1000 долларов по курсу 37,40 (37400 грн)
- снимаем 1000 долларов, меняем на грн по курсу 37,80
- получаем 37800 грн
- считаем: 37800/37400=1,01069519 (т.е. 1,06% в месяц, т.е. 12,8% в год)
- повторяем всё в другом банке

На выходе, прокрутив в месяц всего 2 банка, за год получаем 25,7%
(Это без учёта 3-хдневных депозитов и капитализаций)
maniachello
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 08:50

  maniachello написав:
  vkladchiik написав:
  flex123 написав:правильно понимаю - новая карусель это "продать баксы на ЧР - положить на 1 мес на грн депо - откупиться онлайн"? и на данный момент она дает приблизительно 2% в мес в валюте (24% годовых в валюте), с некоторыми допущением, что не будет резких движений в политике партии

получается чтото вроде гривнедепо с валютным хеджированием


вибачте, а де у вас виникло 24% річних?

можете показати вашу логіку і калькуляцію?

Логика, видимо такая (Для удобства в расчет берём условную 1000 долларов):
- покупаем 1000 долларов по курсу 37,40 (37400 грн)
- снимаем 1000 долларов, меняем на грн по курсу 37,80
- получаем 37800 грн
- считаем: 37800/37400=1,01069519 (т.е. 1,06% в месяц, т.е. 12,8% в год)
- повторяем всё в другом банке

На выходе, прокрутив в месяц всего 2 банка, за год получаем 25,7%
(Это без учёта 3-хдневных депозитов и капитализаций)


не совсем, я считал если крутить в течении года в 2 банках 1320 дол - в одном банке покупаем валюту онлайн, снимаем на след день, меняем на грн, грн ложим чтобы она не простаивала в другой банк с хорошим %% на месячном грн депо, по окончанию снимаем там грн, в первом банке покупаем валюту онлайн и так целый год. банк 1 и 2 могут совпадать.

получилось такая рассчетка
http://joxi.ru/zANNEVXUw0BeWA
http://joxi.ru/MAjNYlDUYO4W5A
выходит если заниматься этим с 01.09.23 по 19.09.24 и всегда сдавать по 37,9, а онлайн покупать по 37,5, и грн депо всегда под 14, то выходит за 384 дня 28,4 % прибыли, а за 365 дней соответственно 27%.
если посчитать что сдаем по 37,8, а грн депо под 10%, то выходит 19% годовых в валюте чистыми.

конечно много беготни, но зато минимизация валютных рисков и доходность даже выше чем по через 3 месячные грн депо. И крупные суммы не пристроишь так конечно, или надо много родственников.
flex123
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 09:02

Прошу новую миникарусель 50к обсуждать не здесь, а в её теме:
Онлайн-покупка валюты в банках Украины
50к в этой теме является офтопом
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 09:02

відсотки то гарні, та треба на абсолютні цифри дивитись. Бо кеди з такою діяльністю зносяться швидко, а на нові може не вистачити.
Клиент_
 
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