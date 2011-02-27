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правильно понимаю - новая карусель это "продать баксы на ЧР - положить на 1 мес на грн депо - откупиться онлайн"? и на данный момент она дает приблизительно 2% в мес в валюте (24% годовых в валюте), с некоторыми допущением, что не будет резких движений в политике партии
получается чтото вроде гривнедепо с валютным хеджированием
flex123 написав:правильно понимаю - новая карусель это "продать баксы на ЧР - положить на 1 мес на грн депо - откупиться онлайн"? и на данный момент она дает приблизительно 2% в мес в валюте (24% годовых в валюте), с некоторыми допущением, что не будет резких движений в политике партии
получается чтото вроде гривнедепо с валютным хеджированием
vkladchiik сдаем по 37.9. покупаем онлайн по 37,5, продаем по 37,9, размещаем на депозит в гривне на 1 мес под 14% годовых. было 1320 дол, получаем 1320*37,9 = 50028 грн, 50028/37,5 = 1334,08 дол 1334,08 дол * 37,9 = 50561 грн 50561 * (1+0,14*1/12*(1-0,18-0,015)) = 51035,85 грн 51035,85 грн / 37,5 = 1360 дол то есть за 1 мес выходит примерно = 1360 / 1320 = 1,031 дол или 3,1%
но с учетом того что реально цикл всетаки не 1с мес. а немного больше и будут простои связанные с ожиданием лучшего курса, то думаю имеет смысл усредненно посчитать примерно 2% в мес
flex123 написав:правильно понимаю - новая карусель это "продать баксы на ЧР - положить на 1 мес на грн депо - откупиться онлайн"? и на данный момент она дает приблизительно 2% в мес в валюте (24% годовых в валюте), с некоторыми допущением, что не будет резких движений в политике партии
получается чтото вроде гривнедепо с валютным хеджированием
вибачте, а де у вас виникло 24% річних?
можете показати вашу логіку і калькуляцію?
Логика, видимо такая (Для удобства в расчет берём условную 1000 долларов): - покупаем 1000 долларов по курсу 37,40 (37400 грн) - снимаем 1000 долларов, меняем на грн по курсу 37,80 - получаем 37800 грн - считаем: 37800/37400=1,01069519 (т.е. 1,06% в месяц, т.е. 12,8% в год) - повторяем всё в другом банке
На выходе, прокрутив в месяц всего 2 банка, за год получаем 25,7% (Это без учёта 3-хдневных депозитов и капитализаций)
flex123 написав:правильно понимаю - новая карусель это "продать баксы на ЧР - положить на 1 мес на грн депо - откупиться онлайн"? и на данный момент она дает приблизительно 2% в мес в валюте (24% годовых в валюте), с некоторыми допущением, что не будет резких движений в политике партии
получается чтото вроде гривнедепо с валютным хеджированием
вибачте, а де у вас виникло 24% річних?
можете показати вашу логіку і калькуляцію?
Логика, видимо такая (Для удобства в расчет берём условную 1000 долларов): - покупаем 1000 долларов по курсу 37,40 (37400 грн) - снимаем 1000 долларов, меняем на грн по курсу 37,80 - получаем 37800 грн - считаем: 37800/37400=1,01069519 (т.е. 1,06% в месяц, т.е. 12,8% в год) - повторяем всё в другом банке
На выходе, прокрутив в месяц всего 2 банка, за год получаем 25,7% (Это без учёта 3-хдневных депозитов и капитализаций)
не совсем, я считал если крутить в течении года в 2 банках 1320 дол - в одном банке покупаем валюту онлайн, снимаем на след день, меняем на грн, грн ложим чтобы она не простаивала в другой банк с хорошим %% на месячном грн депо, по окончанию снимаем там грн, в первом банке покупаем валюту онлайн и так целый год. банк 1 и 2 могут совпадать.
получилось такая рассчетка http://joxi.ru/zANNEVXUw0BeWA http://joxi.ru/MAjNYlDUYO4W5A выходит если заниматься этим с 01.09.23 по 19.09.24 и всегда сдавать по 37,9, а онлайн покупать по 37,5, и грн депо всегда под 14, то выходит за 384 дня 28,4 % прибыли, а за 365 дней соответственно 27%. если посчитать что сдаем по 37,8, а грн депо под 10%, то выходит 19% годовых в валюте чистыми.
конечно много беготни, но зато минимизация валютных рисков и доходность даже выше чем по через 3 месячные грн депо. И крупные суммы не пристроишь так конечно, или надо много родственников.