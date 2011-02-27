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Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 06 вер, 2023 18:53
правильно понимаю - новая карусель это "продать баксы на ЧР - положить на 1 мес на грн депо - откупиться онлайн"? и на данный момент она дает приблизительно 2% в мес в валюте (24% годовых в валюте), с некоторыми допущением, что не будет резких движений в политике партии
получается чтото вроде гривнедепо с валютным хеджированием
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flex123
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Додано: Сер 06 вер, 2023 22:06
flex123 написав:
правильно понимаю - новая карусель это "продать баксы на ЧР - положить на 1 мес на грн депо - откупиться онлайн"? и на данный момент она дает приблизительно 2% в мес в валюте (24% годовых в валюте), с некоторыми допущением, что не будет резких движений в политике партии
получается чтото вроде гривнедепо с валютным хеджированием
вибачте, а де у вас виникло 24% річних?
можете показати вашу логіку і калькуляцію?
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vkladchiik
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Додано: Сер 06 вер, 2023 22:49
greenozon написав: VASH написав:
але зараз не бачу сенсу.
Кухар пише що нас чекає ревальвація
Так ось хто під Зеброю пише
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Boundless
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Додано: Чет 07 вер, 2023 05:31
Boundless написав: greenozon написав: VASH написав:
але зараз не бачу сенсу.
Кухар пише що нас чекає ревальвація
Так ось хто під Зеброю пише
То Катерина Кухар
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Investor_K
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Додано: Чет 07 вер, 2023 09:02
Прошу новую миникарусель 50к обсуждать не здесь, а в её теме:Онлайн-покупка валюты в банках Украины
50к в этой теме является офтопом
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mustbe
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Додано: Чет 07 вер, 2023 10:52
Коллеги кто обслуживается в МИБ на Цитадельной? Поделитесь впечатлением (интересует выдача конвер депо). Сейчас обслуживаюсь на Бульварно-Кудрявськой, как не прийду в кассе денег ровно столько сколько у меня депозит, если просишь заменить купюру то нечем или еще хуже чем было. Напрягает. Вобщем подумываю сменить отделение.
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Danik
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Додано: Чет 07 вер, 2023 11:00
Danik написав:
Коллеги кто обслуживается в МИБ на Цитадельной? Поделитесь впечатлением (интересует выдача конвер депо). Сейчас обслуживаюсь на Бульварно-Кудрявськой, как не прийду в кассе денег ровно столько сколько у меня депозит, если просишь заменить купюру то нечем или еще хуже чем было. Напрягает. Вобщем подумываю сменить отделение.
Проблем с деньгами не было, выдают норм. зелёные.
Обслуживают - медленно и печально, но по крайней мере около компа, а не в переговорке
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mustbe
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Додано: Чет 07 вер, 2023 11:01
flex123 ні. Ваша схема дає 24% в гривні. Аже 90+% часу гроші заморожені в гривні
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Дюрі-бачі
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Додано: Чет 07 вер, 2023 12:10
в Харькове есть приемы по 39,90-95 Можно прокрутить банки которые еще не задействованы были)
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Shummi
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Додано: Чет 07 вер, 2023 13:04
Shummi написав:
в Харькове есть приемы по 39,90-95 Можно прокрутить банки которые еще не задействованы были)
39,90?!
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larynya
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