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Клуб 200к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 954955956957
Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 13:13

  Shummi написав:в Харькове есть приемы по 39,90-95 Можно прокрутить банки которые еще не задействованы были)
Вас не укачало на карусели с таким курсами))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 13:22

  Shummi написав:в Харькове есть приемы по 39,90-95 Можно прокрутить банки которые еще не задействованы были)

Очепяталися,але
https://finance.i.ua/market/harkov/usd/?type=1. Вже й 38,10-38-15 пишуть на Харьків на покупку. Чим ближче до кордонів з окупантом тим вище дають за доляр. Таки є мабуть канали переправки валюти на ,,той берег,, Тому й більше дають.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 13:23

  alex lem написав:
  Shummi написав:в Харькове есть приемы по 39,90-95 Можно прокрутить банки которые еще не задействованы были)

Очепяталися,але
https://finance.i.ua/market/harkov/usd/?type=1. Вже й 38,10-38-15 пишуть на Харьків на покупку. Чим ближче до кордонів з окупантом тим вище дають за доляр. Таки є мабуть канали переправки валюти на ,,той берег,, Тому й більше дають.
На той стороне тоже синие стоят дороже и не хотят брать 96-2006г.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 13:26

Игорь Алексеевич звідти той сказ на сині долари і пішов.
#ятакщітаю
alex lem
 
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