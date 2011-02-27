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Shummi написав:в Харькове есть приемы по 39,90-95 Можно прокрутить банки которые еще не задействованы были)
Очепяталися,але https://finance.i.ua/market/harkov/usd/?type=1. Вже й 38,10-38-15 пишуть на Харьків на покупку. Чим ближче до кордонів з окупантом тим вище дають за доляр. Таки є мабуть канали переправки валюти на ,,той берег,, Тому й більше дають.
Shummi написав:в Харькове есть приемы по 39,90-95 Можно прокрутить банки которые еще не задействованы были)
Очепяталися,але https://finance.i.ua/market/harkov/usd/?type=1. Вже й 38,10-38-15 пишуть на Харьків на покупку. Чим ближче до кордонів з окупантом тим вище дають за доляр. Таки є мабуть канали переправки валюти на ,,той берег,, Тому й більше дають.
На той стороне тоже синие стоят дороже и не хотят брать 96-2006г.