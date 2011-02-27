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Клуб 200к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 955956957958>
Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 13:13

  Shummi написав:в Харькове есть приемы по 39,90-95 Можно прокрутить банки которые еще не задействованы были)
Вас не укачало на карусели с таким курсами))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 13:22

  Shummi написав:в Харькове есть приемы по 39,90-95 Можно прокрутить банки которые еще не задействованы были)

Очепяталися,але
https://finance.i.ua/market/harkov/usd/?type=1. Вже й 38,10-38-15 пишуть на Харьків на покупку. Чим ближче до кордонів з окупантом тим вище дають за доляр. Таки є мабуть канали переправки валюти на ,,той берег,, Тому й більше дають.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 13:23

  alex lem написав:
  Shummi написав:в Харькове есть приемы по 39,90-95 Можно прокрутить банки которые еще не задействованы были)

Очепяталися,але
https://finance.i.ua/market/harkov/usd/?type=1. Вже й 38,10-38-15 пишуть на Харьків на покупку. Чим ближче до кордонів з окупантом тим вище дають за доляр. Таки є мабуть канали переправки валюти на ,,той берег,, Тому й більше дають.
На той стороне тоже синие стоят дороже и не хотят брать 96-2006г.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 13:26

Игорь Алексеевич звідти той сказ на сині долари і пішов.
#ятакщітаю
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 14:37

  alex lem написав:Игорь Алексеевич звідти той сказ на сині долари і пішов.
#ятакщітаю

До Паляниці можна додати тест купюрами 1996-2006. Хто не бере - той москаль :-)
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 14:53

  alex lem написав:. Чим ближче до кордонів з окупантом тим вище дають за доляр. Таки є мабуть канали переправки валюти на ,,той берег,, Тому й більше дають.

Мабуть?.. ви дійсно вважаєте, що під час війни хтось запросто ходить з баулами готівки через лінію фронту? Це якась фантастика
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 15:22

Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну

  sergey_sryvkin написав:Мабуть?.. ви дійсно вважаєте, що під час війни хтось запросто ходить з баулами готівки через лінію фронту? Це якась фантастика

То не фантастика, то хвора уява, все значно простіше - там явно питання логістики (у нашому випадку підвозу валюти) дещо складніші. Відповідно й ціна - попит/пропозиція.
VASH
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 18:25

Айбокс, конкорд, и теперь убиб уже с ВА. Еще одна мусорка попала под нож.
кто там считал убыток по айбоксу, можете начинать высчитывать по убибу.
cryptominer
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 19:24

УБИБ - аминь !
Evgeny
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 19:44

  Evgeny написав:УБИБ - аминь !

скільки в нього було відділень, 1 чи 2?

до речі, знаю одне приміщення, де за останній рік:
Січ->Айбокс->Асвіо
мабуть, місце пороблене
flyman
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