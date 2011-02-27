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Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 07 вер, 2023 19:51
flyman написав: Evgeny написав:
УБИБ - аминь !
скільки в нього було відділень, 1 чи 2?
до речі, знаю одне приміщення, де за останній рік:
Січ->Айбокс->Асвіо
мабуть, місце пороблене
А я знаю приміщення де спочатку продавали пиво, потім був Родовідбанк, а зараз знову продають пиво. Інвестиції в пиво найнадійніші.
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Додано: Чет 07 вер, 2023 20:08
Ось і підтверження що верх таблиці-стрьомні банчики. Тепер папіром...
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Додано: Чет 07 вер, 2023 20:16
flyman написав:
до речі, знаю одне приміщення, де за останній рік:
Січ->Айбокс->Асвіо
мабуть, місце пороблене
Знаю ещё круче:
Камбио->Капитал->Артём->РВС (вовремя убежал)->3\4
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