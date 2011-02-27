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Клуб 200к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 955956957958
Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 19:51

  flyman написав:
  Evgeny написав:УБИБ - аминь !

скільки в нього було відділень, 1 чи 2?

до речі, знаю одне приміщення, де за останній рік:
Січ->Айбокс->Асвіо
мабуть, місце пороблене

А я знаю приміщення де спочатку продавали пиво, потім був Родовідбанк, а зараз знову продають пиво. Інвестиції в пиво найнадійніші. :wink:
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Ось і підтверження що верх таблиці-стрьомні банчики. Тепер папіром...
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 20:16

  flyman написав:до речі, знаю одне приміщення, де за останній рік:
Січ->Айбокс->Асвіо
мабуть, місце пороблене

Знаю ещё круче:
Камбио->Капитал->Артём->РВС (вовремя убежал)->3\4
:D
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