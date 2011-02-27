А я знаю приміщення де спочатку продавали пиво, потім був Родовідбанк, а зараз знову продають пиво. Інвестиції в пиво найнадійніші.
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Додано: Чет 07 вер, 2023 19:51
А я знаю приміщення де спочатку продавали пиво, потім був Родовідбанк, а зараз знову продають пиво. Інвестиції в пиво найнадійніші.
Додано: Чет 07 вер, 2023 20:08
Ось і підтверження що верх таблиці-стрьомні банчики. Тепер папіром...
Додано: Чет 07 вер, 2023 20:16
Додано: Чет 07 вер, 2023 20:28
Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
Шановний Mustbe, можете додати колонку - прибуток у грн чи доларів? За аналогією з клубом 50к.
Додано: Чет 07 вер, 2023 21:15
Додано: Чет 07 вер, 2023 21:20
Нет, этого не будет, нет места, не люблю когда таблица сильно расползается вправо.
Вся дополнительная инфа, в том числе и доходность видна по дабл-клику на ячейку в колонке "Итоговый курс", и в подсказке к этой ячейке
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