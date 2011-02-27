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Клуб 200к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 955956957958
Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 19:51

  flyman написав:
  Evgeny написав:УБИБ - аминь !

скільки в нього було відділень, 1 чи 2?

до речі, знаю одне приміщення, де за останній рік:
Січ->Айбокс->Асвіо
мабуть, місце пороблене

А я знаю приміщення де спочатку продавали пиво, потім був Родовідбанк, а зараз знову продають пиво. Інвестиції в пиво найнадійніші. :wink:
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 20:08

Ось і підтверження що верх таблиці-стрьомні банчики. Тепер папіром...
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 20:16

  flyman написав:до речі, знаю одне приміщення, де за останній рік:
Січ->Айбокс->Асвіо
мабуть, місце пороблене

Знаю ещё круче:
Камбио->Капитал->Артём->РВС (вовремя убежал)->3\4
При этом начальник отделения не меняется :D
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 20:28

Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну

Шановний Mustbe, можете додати колонку - прибуток у грн чи доларів? За аналогією з клубом 50к.
Snower
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 21:15

  flyman написав:
  Evgeny написав:УБИБ - аминь !

скільки в нього було відділень, 1 чи 2?

до речі, знаю одне приміщення, де за останній рік:
Січ->Айбокс->Асвіо
мабуть, місце пороблене

Асвіо живий
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 21:20

  Snower написав:Шановний Mustbe, можете додати колонку - прибуток у грн чи доларів? За аналогією з клубом 50к.

Нет, этого не будет, нет места, не люблю когда таблица сильно расползается вправо.
Вся дополнительная инфа, в том числе и доходность видна по дабл-клику на ячейку в колонке "Итоговый курс", и в подсказке к этой ячейке
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 21:50

  alex lem написав:Ось і підтверження що верх таблиці-стрьомні банчики. Тепер папіром...

ну а что вы хотели, чтоб условный пумб поставит 37,1 чтоб перебить верхушку? Поэтому стремные банки всегда заманивают к себе самым сладким курсом, но вы одновременно отдаете себе отчет, банк пылесосит деньги под мутные схемы, и произойдет то что с убибом или айбоксом. Я из всей верхушки только в альфу кидаю, а остальные нет. Лучше меньше доходность чем все вылетит и фондом получить
kuzmich
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 22:06

  kuzmich написав:
  alex lem написав:Ось і підтверження що верх таблиці-стрьомні банчики. Тепер папіром...

ну а что вы хотели, чтоб условный пумб поставит 37,1 чтоб перебить верхушку? Поэтому стремные банки всегда заманивают к себе самым сладким курсом, но вы одновременно отдаете себе отчет, банк пылесосит деньги под мутные схемы, и произойдет то что с убибом или айбоксом. Я из всей верхушки только в альфу кидаю, а остальные нет. Лучше меньше доходность чем все вылетит и фондом получить

Краще менше та краще
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 22:06

  kuzmich написав:банк пылесосит деньги под мутные схемы, и произойдет то что с убибом или айбоксом.
ну УБИБ наверняка Искатель завалил :mrgreen: вместо прямо откупившнегося от него Альянса и (ХЗ почему) Мотора
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 22:16

  kuzmich написав:
  alex lem написав:Ось і підтверження що верх таблиці-стрьомні банчики. Тепер папіром...

ну а что вы хотели, чтоб условный пумб поставит 37,1 чтоб перебить верхушку? Поэтому стремные банки всегда заманивают к себе самым сладким курсом, но вы одновременно отдаете себе отчет, банк пылесосит деньги под мутные схемы, и произойдет то что с убибом или айбоксом. Я из всей верхушки только в альфу кидаю, а остальные нет. Лучше меньше доходность чем все вылетит и фондом получить


Интересно было бы сравнить карусель в стремно-лучше-курсных банках с каруселью с надежно-хуже-курсными скажем за год. Тогда можно понять окупаются ли риски и убытки возврата по фонду.
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