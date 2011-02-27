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Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 07 вер, 2023 19:51
flyman написав: Evgeny написав:
УБИБ - аминь !
скільки в нього було відділень, 1 чи 2?
до речі, знаю одне приміщення, де за останній рік:
Січ->Айбокс->Асвіо
мабуть, місце пороблене
А я знаю приміщення де спочатку продавали пиво, потім був Родовідбанк, а зараз знову продають пиво. Інвестиції в пиво найнадійніші.
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Додано: Чет 07 вер, 2023 20:08
Ось і підтверження що верх таблиці-стрьомні банчики. Тепер папіром...
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Додано: Чет 07 вер, 2023 20:16
flyman написав:
до речі, знаю одне приміщення, де за останній рік:
Січ->Айбокс->Асвіо
мабуть, місце пороблене
Знаю ещё круче:
Камбио->Капитал->Артём->РВС (вовремя убежал)->3\4
При этом начальник отделения не меняется
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Додано: Чет 07 вер, 2023 20:28
Шановний Mustbe, можете додати колонку - прибуток у грн чи доларів? За аналогією з клубом 50к.
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Додано: Чет 07 вер, 2023 21:15
flyman написав: Evgeny написав:
УБИБ - аминь !
скільки в нього було відділень, 1 чи 2?
до речі, знаю одне приміщення, де за останній рік:
Січ->Айбокс->Асвіо
мабуть, місце пороблене
Асвіо живий
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Додано: Чет 07 вер, 2023 21:20
Snower написав:
Шановний Mustbe, можете додати колонку - прибуток у грн чи доларів? За аналогією з клубом 50к.
Нет, этого не будет, нет места, не люблю когда таблица сильно расползается вправо.
Вся дополнительная инфа, в том числе и доходность видна по дабл-клику на ячейку в колонке "Итоговый курс", и в подсказке к этой ячейке
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mustbe
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Додано: Чет 07 вер, 2023 21:50
alex lem написав:
Ось і підтверження що верх таблиці-стрьомні банчики. Тепер папіром...
ну а что вы хотели, чтоб условный пумб поставит 37,1 чтоб перебить верхушку? Поэтому стремные банки всегда заманивают к себе самым сладким курсом, но вы одновременно отдаете себе отчет, банк пылесосит деньги под мутные схемы, и произойдет то что с убибом или айбоксом. Я из всей верхушки только в альфу кидаю, а остальные нет. Лучше меньше доходность чем все вылетит и фондом получить
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kuzmich
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Додано: Чет 07 вер, 2023 22:06
kuzmich написав: alex lem написав:
Ось і підтверження що верх таблиці-стрьомні банчики. Тепер папіром...
ну а что вы хотели, чтоб условный пумб поставит 37,1 чтоб перебить верхушку? Поэтому стремные банки всегда заманивают к себе самым сладким курсом, но вы одновременно отдаете себе отчет, банк пылесосит деньги под мутные схемы, и произойдет то что с убибом или айбоксом. Я из всей верхушки только в альфу кидаю, а остальные нет. Лучше меньше доходность чем все вылетит и фондом получить
Краще менше та краще
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Investor_K
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Додано: Чет 07 вер, 2023 22:06
kuzmich написав:
банк пылесосит деньги под мутные схемы, и произойдет то что с убибом или айбоксом.
ну УБИБ наверняка Искатель
завалил
вместо прямо откупившнегося от него Альянса и (ХЗ почему) Мотора
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flysoulfly
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Додано: Чет 07 вер, 2023 22:16
kuzmich написав: alex lem написав:
Ось і підтверження що верх таблиці-стрьомні банчики. Тепер папіром...
ну а что вы хотели, чтоб условный пумб поставит 37,1 чтоб перебить верхушку? Поэтому стремные банки всегда заманивают к себе самым сладким курсом, но вы одновременно отдаете себе отчет, банк пылесосит деньги под мутные схемы, и произойдет то что с убибом или айбоксом. Я из всей верхушки только в альфу кидаю, а остальные нет. Лучше меньше доходность чем все вылетит и фондом получить
Интересно было бы сравнить карусель в стремно-лучше-курсных банках с каруселью с надежно-хуже-курсными скажем за год. Тогда можно понять окупаются ли риски и убытки возврата по фонду.
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flex123
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