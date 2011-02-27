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Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 08 вер, 2023 05:44
Карусель - это рулетка
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Investor_K
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Додано: П'ят 08 вер, 2023 08:03
Investor_K так кричали еще год назад с запуском конвертов и что доллара не будет в кассах вообще, в надежных банках риск минималистический. Либо вы крутите условные 10К в высорисковых банках с максимальной прибыльностью либо получаете ту же прибыль за счет более высоких вложений оборотных средств в низкорисковые банки. Рядом с сверхвысокой прибылью рядом ходят падения с убытками
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cryptominer
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