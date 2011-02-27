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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 08 вер, 2023 05:44
Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
Карусель - это рулетка
Додано: П'ят 08 вер, 2023 08:03
Investor_K так кричали еще год назад с запуском конвертов и что доллара не будет в кассах вообще, в надежных банках риск минималистический. Либо вы крутите условные 10К в высорисковых банках с максимальной прибыльностью либо получаете ту же прибыль за счет более высоких вложений оборотных средств в низкорисковые банки. Рядом с сверхвысокой прибылью рядом ходят падения с убытками
Додано: П'ят 08 вер, 2023 09:03
Очікуємо на міняйло в Ощадбанку -: продавати клієнту по 38+ а купляти по 36+,так навіть на ринку біля вокзалу працюють,а тут держбанк зраджує довірливих пенсіонерів
Додано: П'ят 08 вер, 2023 09:08
Є три тезіси. Тримаємо в різних горщиках. Якщо перший не доступний,то два інших вже зайві. Короче є ОВДП,є депозити,є оренда,є робота,і головне це здоров'я. Немає довіри до Держави,тримай гроші в готівці,є варіанти. В цьому році треба дуже обережно віднестися до ініціативи НБУ щодо блокування рахунків,гадаю що наживкою було саме збільшення безготівкових розрахунків по купівлі продажу валюти
Додано: П'ят 08 вер, 2023 09:39
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