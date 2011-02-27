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Клуб 200к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 956957958959
Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 05:44

Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну

Карусель - это рулетка
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 08:03

Investor_K так кричали еще год назад с запуском конвертов и что доллара не будет в кассах вообще, в надежных банках риск минималистический. Либо вы крутите условные 10К в высорисковых банках с максимальной прибыльностью либо получаете ту же прибыль за счет более высоких вложений оборотных средств в низкорисковые банки. Рядом с сверхвысокой прибылью рядом ходят падения с убытками
cryptominer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 09:03

  cryptominer написав:Investor_K так кричали еще год назад с запуском конвертов и что доллара не будет в кассах вообще, в надежных банках риск минималистический. Либо вы крутите условные 10К в высорисковых банках с максимальной прибыльностью либо получаете ту же прибыль за счет более высоких вложений оборотных средств в низкорисковые банки. Рядом с сверхвысокой прибылью рядом ходят падения с убытками

Очікуємо на міняйло в Ощадбанку -: продавати клієнту по 38+ а купляти по 36+,так навіть на ринку біля вокзалу працюють,а тут держбанк зраджує довірливих пенсіонерів
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 09:08

  Investor_K написав:Карусель - это рулетка

Є три тезіси. Тримаємо в різних горщиках. Якщо перший не доступний,то два інших вже зайві. Короче є ОВДП,є депозити,є оренда,є робота,і головне це здоров'я. Немає довіри до Держави,тримай гроші в готівці,є варіанти. В цьому році треба дуже обережно віднестися до ініціативи НБУ щодо блокування рахунків,гадаю що наживкою було саме збільшення безготівкових розрахунків по купівлі продажу валюти
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 09:39

  sens написав:Є три тезіси.

Поважаю ваше намагання писати українською. В якості підказки - російський "тезис" - солов'їною "теза". Відповідно "тезисы"="тези"
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 12:55

  sens написав:В цьому році треба дуже обережно віднестися до ініціативи НБУ щодо блокування рахунків


що за ініціатива?
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 14:10

Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну

Уважаемые форумчане! Стёрлись кеды. Кто подскажет с какого ОДНОГО банка лучше раскидывать гривну по СЕПу на конверты или покупку тех же 50к (какие комиссии за пополнение, перечисление, как пополнять, лимиты?) Поделитесь опытом.
Заранее спасибо.
ВЕСЕЛЬЧАК У
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